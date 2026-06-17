Sunie potężna fala upałów. Zrobi się niebezpiecznie, nawet 43 stopnie. Butelka z wodą nie wystarczy. Radzimy, jak się przygotować

Gigantyczna fala upałów sunie nad Europę, zwiastując ponad 30 st. w Polsce i ekstremalne 40 st. na południu kontynentu, co wywoła znaczne pogorszenie samopoczucia.

Gwałtowny wzrost temperatur negatywnie wpłynie na zdrowie wielu osób, a długotrwały żar w południowej Europie stwarza poważne zagrożenie dla życia.

Nie daj się zaskoczyć! Poznaj kluczowe zasady bezpieczeństwa i sprawdź, jak skutecznie przygotować siebie oraz swój dom, aby przetrwać nadchodzące upały.

Gigantyczna fala upałów sunie do Europy. Będzie niebezpiecznie

Do Polski zbliża się pierwsza w tym roku fala upałów. W nadchodzącym dniach temperatury znacznie wzrosną, a w weekend, 20-21 czerwca osiągną ponad trzydziestostopniowe wskaźniki. Mimo, że sam upał będzie dawać ostro w kość to sytuacja może być jeszcze bardziej niekomfortowa z uwagi na szybko zmieniającą się pogodę. W najbliższych dniach odnotujemy bardzo szybkie wzrosty temperatur, z 17 st. Celsjusza obecnie aż do ponad 30 st. Taka sytuacja odbije się na samopoczuciu wielu osób. Migrenowcy oraz meteopaci mogą odczuwać negatywne skutki zmiany pogody, w tym zmęczenie, bóle głowy, a także ogólnie rozdrażnienie.

Upały w Polsce i tak nie będą najgorsze. Najnowsze prognozy pogody wskazują, że prawdziwy horror czeka południową Europę. Miejscami temperatura osiągnie wartości ponad 40 st. Celsjusza i trzyma się przez dłuższy czas. Zmiany przebudowy pola barycznego sprawią, że nad zachodnimi i południowo zachodnimi regionami kontynentu rozsiądą się gorące masy powietrza. Już teraz we Włoszech i w Hiszpanii słupki termometrów wskazały nawet 37 st. Celsjusza. Fala piekielnych upałów będzie się poszerzać i jak podaje portal dobrapogoda24.pl obejmie swoim zasięgiem także Francję oraz Portugalię.

Jak się przygotować do upałów? Jedna butelka wody to za mało

Upały i skrajnie wysokie temperatury powietrza mogą być niebezpieczne. Osoby starsze, a także chorujące na serce, nadciśnienie oraz na cukrzycę powinny szczególnie na siebie uważać. Lekarze oraz eksperci wskazują, że w czasie upałów najlepiej jest ograniczyć wychodzenie na zewnątrz w południe, gdy słońce jest najmocniejsze. Zawsze należy zakrywać głowę i nie doprowadzać do jej przegrzania. Nawodnienie to podstawa. W czasie upałów zaleca się spożywanie większej ilości wody, nawet do 54 litrów płynów dziennie. Równie ważne są ubrania. Gdy żar leje się z nieba wybieraj naturalne tkaniny, takie jak len czy bawełna. Pozwalają one skórze oddychać i nie doprowadzają do przegrzania.

Jak przygotować mieszkanie na upały?

Częstym błędem podczas upałów jest otwieranie okien w ciągu dnia, gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż w środku. W ten sposób jedynie zapraszasz gorące powietrze do swojego domu, niwecząc wysiłki włożone w jego izolację. Zamiast tego, intensywne wietrzenie powinno odbywać się wyłącznie w nocy lub wczesnym rankiem, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej tej w pomieszczeniach. Inną pułapką jest ignorowanie izolacji poddasza lub dachu, przez które do domu może przenikać ogromna ilość ciepła.

Jeśli szukasz prostego i skutecznego sposobu na obniżenie temperatury w pomieszczeniu bez użycia prądu, wypróbuj metodę mokrych zasłon. Wystarczy zwilżyć grube zasłony lub prześcieradła wodą (nie muszą być ociekające, lekko wilgotne wystarczą) i rozwiesić je w oknach. Parująca woda będzie naturalnie obniżać temperaturę powietrza wpadającego do pomieszczenia, działając jak prymitywny, ale efektywny klimatyzator. Pamiętaj jednak, by regularnie je nawilżać i wietrzyć pomieszczenie w nocy, aby uniknąć nadmiernej wilgoci.

Ekstremalne upały w Polsce

Chociaż upały są zjawiskiem naturalnym, ich intensywność i częstotliwość wzrastają. Polska doświadczyła w swojej historii kilku ekstremalnych fal gorąca, które pokazały, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie. Jedna z najbardziej pamiętnych, to ta z sierpnia 2015 roku, kiedy to przez wiele dni temperatury w całym kraju przekraczały 30°C, a w niektórych miejscach, jak Słubice, odnotowano rekordowe 39°C. Takie wydarzenia są cenną lekcją, przypominającą o konieczności adaptacji naszych domów i stylu życia do zmieniającego się klimatu.

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