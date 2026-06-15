Biegnij do Action bo inni Cię uprzedzą. Idealny na upały, akosztuje tlyko 40 zł zamiast prawie 1000 zł. Nie tylko schładza pomieszczenie, a także zadba o Twój nastrój

Nadchodzi pierwsza fala upałów, a nagrzewające się mieszkania wymagają skutecznych i niedrogich rozwiązań chłodzących.

Action właśnie zaskakuje promocją na innowacyjny wentylator bezłopatkowy z LED, który kosztuje ułamek ceny drogich modeli.

Nie przegap szansy na komfort w upały! Zobacz, jak ten gadżet za niecałe 40 zł zapewni Ci chłód i światło w każdych warunkach.

Sposób na upały. Wentylator w promocji Action. 40 zł zamiast kilkuset

Zbliża się pierwsza w tym roku fala gorąca. Już od 20 czerwca w wielu rejonach Polski termometry wskażą ponad 30 stopni Celsjusza. Tak wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Warto pamiętać, że upały dają w kość nie tylko, gdy przebywamy na zewnątrz. Budynki bardzo szybko się nagrzewają i zamieniają się z parną puszkę. Eksperci przypominają, że w czasie upałów nie powinno się wietrzyć mieszkania w ciągu dnia. W ten sposób jedynie jeszcze więcej parnego powietrza trafi do pomieszczenia. Wietrzenie w taką pogodę najlepiej przeprowadzać wieczorami lub nocami, gdy temperatury nieco spadną.

Na czas upałów warto zaopatrzyć się w urządzenia chłodzące. Klimatyzacja bywa drogą inwestycję, ale przenośne wentylatory już nie. Obecnie średniej mocy wentylator to koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. W najnowszej promocji Action znajdziesz wyjątkowy wentylator, bardzo podobny do kultowych urządzeń znanej marki. Kosztuję one nawet ponad tysiąc złotych, a ten w promocji Action dorwiesz za niecałe 40 zł.

Wentylator stołowy bez łopatek z oświetleniem LED Nor-Tec w promocji Action kosztuje 39,99 zł i dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych. Ten kompaktowy wentylator to znacznie więcej niż tylko źródło chłodnego powietrza. Dzięki zasilaniu przez USB-C i wbudowanemu akumulatorowi, staje się niezastąpionym gadżetem na lato – możesz go zabrać na kemping jako oświetlenie namiotu i osobisty wentylator, postawić na biurku w pracy dla większego komfortu, czy użyć podczas wieczornego relaksu na balkonie. 11 diod LED oferuje nie tylko nastrojowe światło, ale może również pełnić funkcję awaryjnej lampki, co czyni go wyjątkowo praktycznym towarzyszem na każdą okazję.

Autor: Action/ Materiały prasowe

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