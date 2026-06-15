Weź butelkę i zrób z nią to. Domowa klimatyzacja, która schłodzi pomieszczenie nawet o kilka stopni. Ten trik uratuje Cię podczas upałów

Zmagasz się z upałami, a wysokie koszty tradycyjnej klimatyzacji zniechęcają? Istnieją genialne alternatywy!

Odkryj, jak zbudować Eco-cooler z kartonu i butelek, który bez prądu schłodzi powietrze o 5°C, lub wzmocnij wentylator miską z soloną wodą.

Nie daj się upałom! Poznaj te proste, domowe patenty i ciesz się przyjemnym chłodem bez uderzania po kieszeni.

Jak zrobić domową klimatyzacja? Schładza powietrze nawet o 5 st. Celsjusza, a nie zużywa prądu

Lata w Polsce stają się coraz bardziej upalne. Wiele osób decyduje się na montaż klimatyzacji, jednak nadal nie jest on standardem. To dość droga inwestycja. Klasyczny klimatyzator kosztuje około 2 tys. zł, a ceny montażu wahają się od 2 tys. zł do 6 tys. zł, w zależności od liczby jednostek wewnętrznych. Nieco tańsza jest klimatyzacja przenośna. W tym przypadku ceny zaczynają się od około 1 tys. zł. Do tych kwot należy dodać jeszcze zużycie prądu oraz dodatkowy koszt za energię elektryczną zależny od użytkowania urządzeń.

Osoby, które nie chcą inwestować w klimatyzację mogą w czasie upałów ratować się innymi metodami. Najczęściej polecanym sposobem na upały jest zaciemnianie okien. Możesz zamontować specjalne rolety wyciemniające lub grube zasłony. W ten sposób pokój się nie nagrzewa i zachowuje nieco niższą temperaturę. Często poleca się także moczenie firanek w zimnej wodzie. W ten sposób parująca woda delikatnie schładza powietrze w pomieszczeniu.

Istnieją także domowe sposoby na klimatyzację. To proste triki, które pomogą przetrwać najcieplejsze dni. Eco-cooler to proste urządzenie do samodzielnego wykonania, które w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Potrzebujesz jedynie grubego kartonu i kilkadziesiąt plastikowych butelek. Butelki przetnij na pół i odetnij górę zakrętek. W kartonie wytnij tyle otworów, ile masz butelek. W każdym otworze umieść butelkę i dokręć z drugiej strony zakrętką. Tak przygotowany stelaż umieść w oknie szerokimi częściami butelek na zewnątrz. Wpychane przez szerszą część butelek powietrze przyspiesza i rozpręża się, a zmiana ciśnienia powoduje obniżenie temperatury nawet o kilka stopni.

Domowy sposób na schłodzenie mieszkania. Ten trik ulepszy klasyczny wentylator

Innym sposobem na szybkie schłodzenie mieszkania podczas upałów jest podrasowanie klasycznego wentylatora. Przygotuj metalową lub szklaną miskę i nalej do niej zimnej wody. Wsyp około 10 stołowych łyżek soli kuchennej i postaw miskę z soloną wodą obok wentylatora. Ważne, aby powietrze wiało nieco ponad wodą. W ten sposób delikatny wiatr roznosi zimne powietrze po całym pomieszczeniu. Sól dodatkowo obniża temperaturę wody. Jeżeli chcesz możesz do miski wrzucić także kostki z lodem, wtedy efekt będzie jeszcze bardziej zauważalny.

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