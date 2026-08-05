Zwiędnięte rośliny po upałach? Te sposoby przywrócą im życie

KLJU
2026-08-05 9:49

Gorące dni potrafią dać się we znaki roślinom doniczkowym, sprawiając, że ich liście opadają. Nie oznacza to jednak, że musisz się z nimi pożegnać. Zanim wyrzucisz uschnięty kwiat, wypróbuj prostą metodę, która pozwoli mu odzyskać dawny blask.

Smutna kobieta w kapeluszu trzyma doniczki z kwiatami. O ratowaniu roślin po upałach przeczytasz na SE.
Autor: stockking/ Freepik.com
  • W czasie fali upałów zwiędnięte liście nie zawsze oznaczają, że roślina nadaje się do wyrzucenia - w wielu przypadkach można ją odratować.
  • Zamiast lać wodę do doniczki, najpierw zbadaj stan gleby i zastosuj skuteczny sposób na reanimację wysuszonego okazu.
  • Kiedy już dobrze nawodnisz kwiat, zapewnij mu czas na odpoczynek w odpowiednich warunkach.

Podczas fali gorąca woda z ziemi ucieka błyskawicznie, a rośliny tracą cenne nawilżenie przez liście w procesie transpiracji. Gdy system korzeniowy nie potrafi wystarczająco szybko dostarczyć wody, kwiaty wiotczeją. Po paru upalnych dobach nasze okazy w doniczkach często wyglądają na kompletnie zniszczone. Jednak oklapnięte liście i przesuszona ziemia nie są jednoznaczne ze śmiercią rośliny. Wystarczy właściwie ją nawodnić i wykonać kilka nieskomplikowanych kroków, by pomóc jej odzyskać wigor. Zobacz, w jaki sposób z powrotem tchnąć w nie życie.

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Sprawdzony patent na ratunek dla wysuszonej rośliny

Na widok opadniętych liści odruchowo chwytamy za naczynie z wodą. Solidne podlanie jest kluczowe, ale błędem jest natychmiastowe zalewanie doniczki wodą. Najpierw należy zbadać stan podłoża, zanurzając palec na głębokość kilku centymetrów. Dopiero gdy poczujesz, że ziemia jest krucha i sucha, oznacza to, że roślina domaga się wilgoci.

Dobrze jest także przyjrzeć się samym pędom i liściom. Zwiotczałe, lecz wciąż sprężyste fragmenty rośliny to znak, że można ją uratować. Sytuacja wygląda znacznie gorzej, gdy łodygi są uschnięte na wiór, a korzenie zmieniły kolor na ciemny, stały się wiotkie lub wręcz się rozpadają.

Kiedy ziemia w doniczce przypomina pył, tradycyjne podlewanie z konewki może nie zdać egzaminu. Przesuszone podłoże ma to do siebie, że woda po prostu przelatuje po wewnętrznych ściankach naczynia, w ogóle nie nawilżając systemu korzeniowego.

W takich sytuacjach świetnie sprawdza się tak zwana kąpiel wodna. Musisz umieścić osłonkę lub doniczkę w większym pojemniku, a następnie wlać wodę do poziomu połowy wysokości doniczki. Zwróć uwagę, by ciecz miała temperaturę otoczenia. Roślina powinna się moczyć przez około 30 do 60 minut. Po tym czasie wyciągnij ją i pozwól, aby woda swobodnie obciekła przez otwory na dnie.

Zadbaj o regenerację po upalnych dniach

Podanie roślinie wody to dopiero pierwszy krok. Wymęczony upałem kwiat nie powinien od razu trafiać na parapet w pełnym słońcu. Przez najbliższe kilka dób zagwarantuj mu stanowisko pełne światła, ale z dala od bezpośrednich promieni słonecznych.

Zrezygnuj też z używania jakichkolwiek odżywek. Po przebytej suszy roślina musi dojść do siebie we własnym tempie, a zastosowanie nawozu w niczym jej teraz nie pomoże.

Zeschłe, brązowe fragmenty pędów i liście śmiało możesz obciąć, ale nie spiesz się z usuwaniem tych zielonych, nawet jeśli są oklapnięte. Gdy kwiat wchłonie podaną wodę, bardzo prawdopodobne, że liście te odzyskają swoją dawną sprężystość.

Zapamiętaj kluczową zasadę: nie wyrzucaj do kosza roślin, które po fali gorąca wyglądają na zniszczone. Zazwyczaj solidna porcja wody, trochę cienia i odrobina czasu to wszystko, czego potrzebują, by znowu zachwycać swoim wyglądem.

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