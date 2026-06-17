Smród padłych zwierząt nie daje im żyć. Rodzice boją się o dzieci. „Może dojść do jakiejś epidemii”

Skórzec. Smród padliny nie daje żyć mieszkańcom

Blisko 500 mieszkańców gminnej miejscowości Skórzec (woj. mazowieckie) przybyło do hali sportowej miejscowej szkoły podstawowej na spotkanie z wójtem gminy i przedstawicielami „Zbiornicy” zajmującej się odbiorem i utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Firma znajduje się w kompleksie leśnym, oddalona zaledwie o kilometr od wioski. Według mieszkańców Skórca, w którym mieszka 1200 osób, ze Zbiornicy wydobywa się potworny smród, który uniemożliwia normalne życie.

Gdy jest ciepło, ludzie nie mogą otworzyć okna, a przebywanie na zewnątrz, wywołuje zawroty głowy. W najgorszej sytuacji są dzieci miejscowej podstawówki, które na zajęciach fizycznych są zmuszone przebywać w budynku szkoły. - Nie możemy swoich pociech wypuszczać na place zabaw, bo dzieciaki wracają z nich z bólami głowy - mówi Anna Wereda (35 l.).

Pan Ryszard Kokoszka (74 l.) macha wymownie rękami. - Tu śmierdzi wszędzie i zawsze. Władze gminne muszą coś zrobić z tym trucicielem - mówi. - Mamy dość tego fetoru. Boimy się, że może dojść do jakiejś epidemii - dodaje.

Prezes Zbiornicy obiecuje zmiany

Pracownicy Zbiornicy stoją murem za swoim pracodawcą. - Nasz zakład daje zatrudnienie 100 osobom. Ja pracuję tu z żoną i dzięki temu żyjemy na pewnym poziomie. Dla mnie pieniądze nie śmierdzą - mówi Wiesław Olszewski (58 l.) kierowca Zbiornicy.

Wójt gminy Jerzy Długosz odcina się od problemu. Mówi, że funkcjonowanie zakładu utylizacji regulują przepisy, które egzekwują inne urzędy państwowe. Z kolei prezes zarządu Zbiornicy Marcin Cabaj (48 l.) obiecuje, że zawalczy z problemem. - Nasza firma działa od 35 lat, jest jedną z dziesięciu największych w Polsce. Zakład posiada wszystkie zgody i decyzje spełniając przy tym wymagania określone przepisami weterynaryjnymi i ochrony środowiska - zapewnia. - Jeżeli mieszkańcy twierdzą, że śmierdzi, postaramy się zamontować dodatkowe filtry, które będą zapobiegać wydobywaniu nieprzyjemnych zapachów z terenu Zbiornicy - obiecuje.

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