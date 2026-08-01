Warszawa wstrzymała oddech. Godzina "W" na ulicach stolicy

Dokładnie 1 sierpnia, w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, cała Polska na chwilę się zatrzymała. Punktualnie o 17:00, w symboliczną Godzinę „W”, w całym kraju rozbrzmiały syreny alarmowe. W ten wyjątkowy sposób oddano hołd bohaterom i ofiarom zrywu z 1944 roku. W Warszawie, jak co roku, mieszkańcy i wszyscy obecni w mieście zatrzymali się na ulicach, by wspólnie uczcić pamięć o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Centralnym punktem obchodów było Rondo Dmowskiego, gdzie odpalono race, tworząc symboliczną, biało-czerwoną łunę.

Marsz Powstania Warszawskiego i symbol na niebie

Tuż po godzinie 17:00 z Ronda Dmowskiego wyruszył Marsz Powstania Warszawskiego. Uczestnicy idą trasą przez Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, aż na Plac Krasińskich. Tłumy warszawiaków i gości niosą biało-czerwone flagi oraz symbole Polski Walczącej. W wydarzeniu bierze udział także wielu motocyklistów, a wśród uczestników marszu pojawili się między innymi Robert Bąkiewicz oraz Janusz Kowalski. Wyjątkowym momentem jest pojawienie się na niebie nad Alejami Jerozolimskimi samolotów Aeroklubu Warszawskiego. Piloci za pomocą dymu namalują na niebie znak Polski Walczącej.

Czym była Godzina "W"? Historia w pigułce

Warto przypomnieć, że kryptonim "W" oznaczał dokładny moment rozpoczęcia Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. Głównym celem zrywu, na czele którego stanęła Armia Krajowa, było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji, zanim do miasta wkroczy Armia Czerwona. Niestety, po 63 dniach heroicznej i dramatycznej walki, powstańcy zostali zmuszeni do kapitulacji. Szacuje się, że w wyniku walk zginęło nawet 200 tysięcy mieszkańców Warszawy, a miasto poniosło gigantyczne straty materialne, które na zawsze zmieniły jego oblicze.

Wspólne śpiewanie (nie)ZAKAZANYCH PIOSENEK

Obchody rocznicowe nie zakończyły się na Godzinie "W" i marszu. Wieczorem na placu Piłsudskiego zaplanowano koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”. To już dwudziesta edycja wydarzenia, podczas którego mieszkańcy stolicy mogą wspólnie zaśpiewać pieśni powstańcze, oddając hołd bohaterom w bardziej artystyczny sposób i kultywując pamięć o tamtych dniach.