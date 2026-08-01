Polacy oddadzą hołd bohaterom Powstania Warszawskiego! Tak będą wyglądały tegoroczne obchody

Godzina „W”. Warszawa zatrzyma się na minutę

Punktualnie o godz. 17 w stolicy rozlegną się syreny alarmowe i dzwony kościelne. Na symboliczną minutę zatrzyma się całe miasto – piesi przerwą marsz, a samochody, autobusy, tramwaje i metro staną, by oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Jak co roku, wielu mieszkańców zgromadzi się również na rondzie Dmowskiego, skąd wyruszy Marsz Powstania Warszawskiego. Na placu Zamkowym uczestnicy ułożą wielki znak Polski Walczącej, a przy pomniku Małego Powstańca zapłoną znicze.

Znak Polski Walczącej na niebie i hołd na Wiśle

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów obchodów będzie pokaz przygotowany przez Aeroklub Polski i Aeroklub Warszawski. Piloci narysują na niebie biały znak Polski Walczącej, a nad stolicą przeleci samolot z banerem o treści „Pamiętamy 1944”.

Powietrzny symbol zostanie wykonany o godz. 17 nad Alejami Jerozolimskimi, a następnie ponownie w okolicach Mostu Świętokrzyskiego. Za sterami samolotów AT-3 zasiądą piloci zespołu pokazowego „Dwójka AW”: Hubert Massalski, Radosław Izdebski i Michał Rogalski.

O tej samej godzinie na Wiśle, w pobliżu mostu Poniatowskiego – miejsca zatopienia statku „Bajka” – zostanie złożony pamiątkowy wieniec. Wcześniej, od godz. 15.30, z Podzamcza i plaży Rusałka wyruszy flotylla kilkudziesięciu jednostek, w której tradycyjnie uczestniczą m.in. statki Wodociągów Warszawskich i miejskie promy.

Koncert, Ogień Pamięci i wspomnienie bohaterów

Po godz. 17 z ronda Dmowskiego na plac Krasińskich przejdzie Marsz Powstania Warszawskiego organizowany przez środowiska narodowe.

Wieczorem, o godz. 20.30, na placu Piłsudskiego rozpocznie się koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”. Mieszkańcy wspólnie wykonają najbardziej znane utwory związane z Powstaniem Warszawskim.

Godzinę później na Kopcu Powstania Warszawskiego w parku Akcji „Burza” zapłonie „Ogień Pamięci”. Płomień będzie palił się przez 63 dni – dokładnie tyle, ile trwały walki powstańcze.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do walki stanęło około 40–50 tys. żołnierzy Armii Krajowej. Choć zryw planowano na kilka dni, trwał ponad dwa miesiące. Zginęło około 18 tys. powstańców, 25 tys. zostało rannych, a życie straciło także około 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Niemcy wypędzili z miasta blisko pół miliona mieszkańców i niemal doszczętnie zniszczyli Warszawę.

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