Piotr Mróz za wakacje all inclusive w Turcji zapłacił... 200 zł. Jak to możliwe? Wszystko wyjaśnił

Piotr Mróz poleciał na wakacje za... 200 zł! Zdradził, jak to zrobił. "To nie był żaden cud"

Brzmi niewiarygodnie? A jednak! Piotr Mróz wyznał, że za zagraniczne wakacje w formule all inclusive zapłacił z własnej kieszeni zaledwie około 200 zł. Aktor znany z serialu "Gliniarze" i zwycięzca "Tańca z Gwiazdami" z 2021 r. zdradził, że nie chodziło o niezwykłą promocję ani wyprzedaż wycieczek do Turcji, gdzie się wybrał, lecz o sprytne wykorzystanie odszkodowania zaoferowanego przez przewoźnika.

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Jak opowiedział Mróz, jego samolot powrotny miał duże opóźnienie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pasażerowie mogli ubiegać się o rekompensatę finansową. Mróz postanowił skorzystać z przysługujących mu praw i złożył odpowiedni wniosek. Otrzymał odszkodowanie, więc wakacje kosztowały go tylko ułamek właściwej ceny, większość wydatków została pokryta z otrzymanej rekompensaty, a aktor z własnej kieszeni dopłacił jedynie około 200 zł.

Kupiliśmy wycieczkę do Turcji za 2000 złotych, all inclusive na tydzień, i jak wracaliśmy, to okazało się, że samolot był spóźniony. Upomnieliśmy się o odszkodowanie i 1800 nam zwrócili, więc wycieczka wyszła nas 200 złotych plus to, co wydaliśmy na miejscu - wyznał Mróz w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

Wiedzieliście, że w przypadku znacznego opóźnienia lotu można ubiegać się o tak wysokie odszkodowanie?

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Mróz nie potrzebuje luksusów

Choć Piotr spędził wakacje w Turcji w hotelu z opcją all inclusive, to zazwyczaj podczas urlopów nie otacza się luksusami. Nie dla niego wycieczki za grube pieniądze. Aktor, co widać w jego mediach społecznościowych, wypoczywa też nad polskimi jeziorami, a nawet pod namiotem.

Ja nie jestem wymagającą osobą, więc jestem tak zwanym "turystą budżetowym". Moje potrzeby nie są duże. Ja się cieszę tym, co moje oczy widzą, tą naturą, tym pięknem. A hotel i wszelkiego rodzaju udogodnienia nie są pierwszorzędne. Ja eksploruję, chcę zwiedzać - mówił Mróz.

To się chwali, prawda? Nie wszystkie znane osoby sa tak mało wymagające.

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