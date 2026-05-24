Tragiczne odkrycie w Parku Oruńskim. W stawie znaleziono ciało mężczyzny

Ciało mężczyzny znaleziono w stawie na terenie Parku Oruńskiego

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 22

Strażacy wyciągnęli mężczyznę z wody i rozpoczęli resuscytację

Mężczyzna zmarł mimo podjętej akcji ratunkowej

W Gdańsku, na terenie Parku Oruńskiego, znaleziono ciało mężczyzny. Do tragedii doszło w sobotę po godzinie 22 w stawie znajdującym się w stawie na terenie parku. - Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej po ujawnieniu dryfującego ciała wyciągnęli mężczyznę na brzeg i podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak nie doprowadziła ona do przywrócenia czynności życiowych. Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny, to mieszkaniec Gdańska - przekazała portalowi trojmiasto.pl sierż. Edyta Krefta z KMP w Gdańsku.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tej tragedii. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci mężczyzny nie przyczynił się osoby trzecie. Zaplanowano sekcję zwłok.