„Szatańska” linia 666 znów kursuje na Hel! Polski autobus ponownie na łamach niemieckich mediów

Szatański autobus wrócił na polskie drogi. Linia 666 znów jedzie na Hel

Po trzech latach przerwy na polskie drogi wróciła jedna z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych linii autobusowych w kraju. Mowa o połączeniu oznaczonym numerem 666, które prowadzi na Hel. Przez lata „szatański autobus” wywoływał gorące dyskusje, protesty środowisk religijnych i zainteresowanie mediów z całego świata. Teraz znów zrobiło się o nim głośno – nie tylko w Polsce.

Sezonowe połączenie uruchomił w czerwcu prywatny przewoźnik FlixBus. Autobus będzie kursował przez całe wakacje – siedem dni w tygodniu, wykonując po jednym kursie dziennie w każdym kierunku. Trasa rozpoczyna się w Krakowie i prowadzi m.in. przez Warszawę, lotnisko Warszawa-Modlin, Grudziądz, Gdańsk, Gdynię oraz Władysławowo. Następnie autobus jedzie przez Chałupy, Kuźnicę, Jastarnię i Juratę, by zakończyć trasę na Helu.

Tym razem linii nie obsługuje już PKS Gdynia, lecz FlixBus. Prywatny przewoźnik świadomie zdecydował się wykorzystać numer 666, doskonale zdając sobie sprawę z jego rozpoznawalności. Krótko po powrocie połączenia temat ponownie trafił na tapet, w tym również w zagranicznych mediach.

O linii 666 znów piszą za granicą. Głos w sprawie zabrał niemiecki „Der Spiegel”

Jak informuje portal money.pl, historię „szatańskiego autobusu” opisał niemiecki tygodnik „Der Spiegel”. Autorzy zwracają uwagę na grę skojarzeń – po dodaniu do nazwy Hel jednej litery „l” powstaje angielskie słowo „hell”, oznaczające piekło. W połączeniu z liczbą 666, która w Biblii kojarzona jest z liczbą Bestii, stworzyło to historię, która od lat budzi ogromne zainteresowanie.

Według „Der Spiegel” przez lata chrześcijańsko-konserwatywne środowiska protestowały przeciwko autobusowi kursującemu na Hel z numerem 666, gdy linię obsługiwał jeszcze PKS Gdynia.

- Przedsiębiorstwo przyznaje, że osoby prywatne i stowarzyszenia regularnie domagały się likwidacji tej linii. Szczególne poruszenie wywołał artykuł opublikowany przez magazyn internetowy „Fronda”, który prezentuje konserwatywno-katolickie poglądy (...). Bez ogródek uznano w nim tę linię autobusową za propagandę „antychrześcijańską i satanistyczną” i wezwano operatorów do zmiany jej nazwy – cytuje niemiecki tygodnik portal money.pl.

Po 3 latach linia 666 wróciła na Hel. Poprzednie połączenie zmieniło nazwę

„Der Spiegel” przypomina, że poprzedni przewoźnik ostatecznie ugiął się pod presją i zmienił oznaczenie linii z 666 na 669. Równocześnie pojawiały się jednak petycje domagające się przywrócenia dawnego numeru. Zdaniem niemieckiego tygodnika decyzja FlixBusa o ponownym uruchomieniu linii 666 to przede wszystkim skuteczny zabieg marketingowy. Powrót charakterystycznego numeru sprawił, że o połączeniu znów zaczęły pisać media na całym świecie.

Autorzy publikacji wykorzystali historię autobusu także do szerszego opisu sporów światopoglądowych w Polsce. Jako przykład przywołali m.in. kontrowersje wokół książki „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, która w 2019 roku została usunięta z listy lektur w jednej ze szkół po protestach części rodziców. Zdaniem „Der Spiegel” spór o autobus 666 jest jednym z przykładów wpływu debat światopoglądowych na życie publiczne w Polsce.

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