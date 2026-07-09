Pogoda w Gdańsku: 10-12 lipca

Mieszkańcy Gdańska i turyści planujący weekend w tym mieście powinni przygotować się na zmienne warunki. Prognoza na 10-12 lipca pokazuje wyraźny podział – najpierw czeka nas deszczowy dzień, a później aura znacznie się poprawi, choć nie będzie idealna. Kluczową rolę odegrają opady, które pojawią się tylko na samym początku weekendu. Przez cały ten czas towarzyszyć nam będzie też odczuwalny wiatr.

Piątek, czyli jedyny deszczowy dzień

Weekend w Gdańsku rozpocznie się niepogodą. Piątek, 10 lipca, będzie jedynym dniem z opadami deszczu, choć prognozowane są one jako słabe. Tego dnia będzie też najchłodniej – temperatura maksymalna sięgnie około 19 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do 14 stopni. Aura nie będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz, również ze względu na umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością blisko 6 m/s.

Sobota i niedziela: cieplej, ale wciąż pod chmurami

Już w sobotę nastąpi przełom w pogodzie. Tego dnia w Gdańsku nie powinno już padać, co z pewnością ucieszy wiele osób. Niestety, słońce raczej nie przebije się przez gęstą warstwę chmur, która ma utrzymywać się przez cały dzień. Zrobi się za to odczuwalnie cieplej, a termometry wskażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Wiatr utrzyma swoją siłę z poprzedniego dnia.

Niedziela, 12 lipca, przyniesie kontynuację trendu i okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 21 stopni. W nocy również będzie cieplej, bo około 16 stopni. Podobnie jak w sobotę, nie należy spodziewać się opadów, ale nad miastem pozostanie duże zachmurzenie. Tego dnia wiatr może być bardziej dokuczliwy – prognozy wskazują, że jego prędkość wzrośnie do prawie 7 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Taka prognoza sugeruje, by plany na weekend dopasować do zmieniającej się aury. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych i odwiedzenie miejsc pod dachem, takich jak galerie, kina czy muzea. To też dobra okazja na spokojne popołudnie w jednej z licznych kawiarni.

Z kolei sobota i niedziela, mimo braku słońca i obecności wiatru, otwierają znacznie więcej możliwości. Suche warunki będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. To idealna pora na dłuższy spacer po historycznych częściach miasta lub wzdłuż wybrzeża. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, które ochroni przed wiatrem. Pochmurna pogoda może być atutem dla tych, którzy chcą uniknąć letnich upałów i tłumów.

Dane pogodowe: OpenWeather