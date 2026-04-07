Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Ogromny dom i piękny ogród robią niesamowite wrażenie [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
2026-04-07 16:43

Mariusz Pudzianowski to żywa legenda. Pięciokrotny mistrz świata strongman a ostatnio zawodnika MMA od wielu lat mieszka w spokojnej Białej Rawskiej – miejscowości oddalonej około 70 km od Warszawy. Tam z dala od zgiełku wielkiego miasta zbudował swoją wymarzoną posiadłość, która idealnie odzwierciedla jego charakter. Zobaczcie zdjęcia, robią niesamowite wrażenie.

  • Mariusz Pudzianowski, legenda sportów siłowych i MMA, mieszka w spokojnej Białej Rawskiej, gdzie zbudował swoją wymarzoną posiadłość.
  • Jego dom to okazała willa w ciepłych barwach, z przytulnym wnętrzem i imponującą kolekcją trofeów.
  • Posiadłość oferuje prywatną siłownię, saunę i ogromny, zadbany ogród, tworząc idealne miejsce do relaksu.
  • Chcesz zobaczyć, jak wygląda codzienne życie "Pudziana" z dala od zgiełku? Zobacz zdjęcia jego rezydencji!

Dom Mariusza Pudzianowskiego to okazała, murowana willa w ciepłych, brązowych tonach. Z zewnątrz budynek robi wrażenie swoją wielkością i klasyczną elegancją. We wnętrzu dominuje przytulny, swojski klimat – dużo drewna, cegły i brązowych akcentów. Salon i kuchnia utrzymane są w podobnej kolorystyce, co nadaje domowi spójny i ciepły charakter. Na ścianach wiszą obrazy, a w korytarzach i gablotach można podziwiać imponującą kolekcję pucharów i medali – pamiątek z wieloletniej kariery strongmana i zawodnika MMA.

Mariusz Pudzianowski nie musiał daleko szukać miejsca do treningu – w domu znajduje się siłownia i sauna, z których siłacz korzysta oczywiście bardzo często. Dzięki temu może dbać o formę bez wychodzenia z posesji. Na co dzień towarzyszą mu dwa owczarki niemieckie, które swobodnie biegają po terenie.

Niebywała awantura po spotkaniu Karola Nawrockiego z Pudzianem! "Nie ma Pan psychy"

Największe wrażenie robi jednak ogromny, starannie wypielęgnowany ogród. Posiadłość otacza szpaler wysokich tuj i iglaków, który zapewnia pełną prywatność. Przed domem rozciąga się zadbany trawnik, a wśród drzew i krzewów ukryta jest przestronna altana – idealne miejsce na rodzinne grille i wieczorne spotkania. W ogrodzie panuje sielski, bajkowy klimat, który kontrastuje z siłą i energią, jaką kojarzymy z "Pudzianem". Nie brakuje tam również eleganckiej fontanny.

Mariusz Pudzianowski ZAROBKI: Ile zarabia Pudzian w KSW?

Mariusz Pudzianowski nie ogranicza się tylko do sportu. Prowadzi tu własne biznesy – firmę transportową „Pudzianowski Transport” oraz Dom Weselny w Białej Rawskiej. Czasem pomaga też w polu, bo posiada gospodarstwo rolno-sadownicze w okolicy. Posiadłość daje mu przestrzeń do życia w zgodzie z naturą, jednocześnie pozwalając realizować pasje i plany zawodowe. Ta rezydencja to nie tylko luksus, ale przede wszystkim azyl, w którym „Pudzian” może odpocząć po trudnych walkach, spędzać czas z bliskimi i ładować baterie. Ogromny dom, piękny ogród i cisza otoczenia – tak wygląda codzienność polskiej legendy strongman i sportów walki.

QUIZ: Mariusz Pudzianowski - Jesteś jego fanem? Komplet punktów to obowiązek!
Pytanie 1 z 15
Z kim Mariusz Pudzianowski stoczył pierwszą walkę w MMA?
Mariusz Pudzianowski o relacjach z KSW, Fame i pieniądzach
