Niebywała awantura po spotkaniu Karola Nawrockiego z Pudzianem! "Nie ma Pan psychy"

- Prezydent Karol Nawrocki opublikował filmik, na którym trenuje z Mariuszem Pudzianowskim, co wywołało burzę w mediach społecznościowych podczas Świąt Wielkanocnych.
- Wielu internautów skrytykowało nietypową aktywność prezydenta, podczas gdy inni wyrażali podziw.
- Do sytuacji odniósł się Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, mistrz federacji Gromda, który zaczepił Nawrockiego, sugerując, że "nie ma psychy" na sparing na gołe pięści.
- Wpis "Don Diego" również wywołał falę komentarzy.
Karol Nawrocki zaliczył spotkanie i trening z Pudzianem
Karol Nawrocki wywołał wielkie poruszenie podczas Świąt Wielkanocnych. Prezydent niespodziewanie zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych filmik, na którym widać jego spotkanie i trening z Mariuszem Pudzianowskim, legendarnym strongmanem i zawodnikiem MMA. - Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie - tak podpisał nagranie Karol Nawrocki i... momentalnie wybuchła ogromna awantura! Pod wpisami na Facebooku i Instagramie zaroiło się od mocnych komentarzy. Jedni są zażenowani nietypową aktywnością głowy państwa, drudzy - pełni podziwu. Padło wiele ostrych słów, które nawet nie nadają się do cytowania. Co ciekawe, głos zabrali także znani zawodnicy sportów walki, w tym Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, mistrz federacji Gromda i specjalista od walki na gołe pięści. Zawodnik w osobliwy sposób zaczepił prezydenta.
Don Diego zaczepia Karola Nawrockiego: "Nie ma Pan psychy"
Nie od dziś wiadomo, że prezydent w przeszłości intensywnie trenował boks i brał udział w różnego rodzaju walkach. Do tego epizodu z życia Karola Nawrockiego najpewniej nawiązał Mateusz Kubiszyn.
Panie Prezydencie, wszystko giiit, ale nie ma Pan psychy, żeby zrobić sparing na gołe łapy
- napisał "Don Diego", a jego słowa - jak można było się spodziewać - wywołały awanturę i lawinę komentarzy. Wiele osób uznało wpis mistrza Gromdy za niestosowny, mimo że ten raczej mieścił się w konwencji dostosowanej do filmiku Karola Nawrockiego i Mariusza Pudzianowskiego.
Trochę słabe; Myślałem że mądrzejszy jesteś; Diego - Ty tak serio?; Raczej jest na tyle poważny, że nie będzie się z freakami bił, by zabłysnąć, nie róbcie z głowy państwa influ, żyjcie w swojej bańce
- pisali użytkownicy Instagrama. Sam "Don Diego" potem odniósł się do swojego wpisu, uspokajając nieco atmosferę.
Komentujący, proszę Was.. bez spineczki i "polaczkowania". Pozdrawiam Was i życzę miłego dzionka
- napisał mistrz walk na gołe pięści.