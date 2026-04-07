Niebywała awantura po spotkaniu Karola Nawrockiego z Pudzianem! "Nie ma Pan psychy"

Prezydent Karol Nawrocki opublikował filmik, na którym trenuje z Mariuszem Pudzianowskim, co wywołało burzę w mediach społecznościowych podczas Świąt Wielkanocnych.

Wielu internautów skrytykowało nietypową aktywność prezydenta, podczas gdy inni wyrażali podziw.

Do sytuacji odniósł się Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, mistrz federacji Gromda, który zaczepił Nawrockiego, sugerując, że "nie ma psychy" na sparing na gołe pięści.

Wpis "Don Diego" również wywołał falę komentarzy.

Karol Nawrocki zaliczył spotkanie i trening z Pudzianem

Karol Nawrocki wywołał wielkie poruszenie podczas Świąt Wielkanocnych. Prezydent niespodziewanie zamieścił na swoich profilach w mediach społecznościowych filmik, na którym widać jego spotkanie i trening z Mariuszem Pudzianowskim, legendarnym strongmanem i zawodnikiem MMA. - Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie - tak podpisał nagranie Karol Nawrocki i... momentalnie wybuchła ogromna awantura! Pod wpisami na Facebooku i Instagramie zaroiło się od mocnych komentarzy. Jedni są zażenowani nietypową aktywnością głowy państwa, drudzy - pełni podziwu. Padło wiele ostrych słów, które nawet nie nadają się do cytowania. Co ciekawe, głos zabrali także znani zawodnicy sportów walki, w tym Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, mistrz federacji Gromda i specjalista od walki na gołe pięści. Zawodnik w osobliwy sposób zaczepił prezydenta.

Don Diego zaczepia Karola Nawrockiego: "Nie ma Pan psychy"

Nie od dziś wiadomo, że prezydent w przeszłości intensywnie trenował boks i brał udział w różnego rodzaju walkach. Do tego epizodu z życia Karola Nawrockiego najpewniej nawiązał Mateusz Kubiszyn.

Panie Prezydencie, wszystko giiit, ale nie ma Pan psychy, żeby zrobić sparing na gołe łapy

- napisał "Don Diego", a jego słowa - jak można było się spodziewać - wywołały awanturę i lawinę komentarzy. Wiele osób uznało wpis mistrza Gromdy za niestosowny, mimo że ten raczej mieścił się w konwencji dostosowanej do filmiku Karola Nawrockiego i Mariusza Pudzianowskiego.

Trochę słabe; Myślałem że mądrzejszy jesteś; Diego - Ty tak serio?; Raczej jest na tyle poważny, że nie będzie się z freakami bił, by zabłysnąć, nie róbcie z głowy państwa influ, żyjcie w swojej bańce

- pisali użytkownicy Instagrama. Sam "Don Diego" potem odniósł się do swojego wpisu, uspokajając nieco atmosferę.

Komentujący, proszę Was.. bez spineczki i "polaczkowania". Pozdrawiam Was i życzę miłego dzionka

- napisał mistrz walk na gołe pięści.

