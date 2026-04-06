Prezydent Nawrocki zaskoczył wpisem. „Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie”

„Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie” – napisał krótko prezydent Nawrocki pod wspólną fotografią z popularnym „Pudzianem”. Wybór partnera do ćwiczeń nie jest przypadkowy, bo Mariusz Pudzianowski to postać pomnikowa. Swoje legendarne pięć tytułów Najsilniejszego Człowieka Świata (World’s Strongest Man) zdobywał w latach 2002, 2003, 2005, 2007 oraz 2008, na stałe zapisując się w historii światowego sportu.

Bokserskie serce prezydenta

Choć na zdjęciu widzimy Karola Nawrockiego przy sztandze, powszechnie wiadomo, że jego największym sportowym „konikiem” jest boks. Prezydent od lat związany jest ze środowiskiem pięściarskim, a swoje umiejętności szlifował m.in. w gdańskim klubie Brzostek Top Team. To właśnie tam, pod okiem doświadczonych trenerów, budował kondycję i charakter, które dziś – jak sam podkreśla – pomagają mu w pełnieniu najtrudniejszej misji w państwie. Sportowa dyscyplina stała się znakiem rozpoznawczym jego prezydentury, co potwierdzają regularne wizyty w salach treningowych, nawet przy napiętym grafiku głowy państwa.

„Ma charakter chłop!” – Pudzianowski zachwycony

Szczegóły tego niezwykłego spotkania zdradził sam Mariusz Pudzianowski, który opublikował obszerny wpis na swoim Instagramie. „Pudzian” nie szczędził prezydentowi pochwał, zdradzając przy okazji, że na treningu nie było taryfy ulgowej.

„Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Mimo że umowa była taka, żeby „nie cisnąć” na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!” – napisał Mariusz Pudzianowski.

Strongman podkreślił również, że wspólny czas był okazją do rozmów wykraczających daleko poza sport. Według relacji Pudzianowskiego, obaj panowie mają bardzo podobne spojrzenie na wiele kluczowych spraw.

"150 kg pękło"

„Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo!” – podsumował sportowiec, kończąc swój wpis tradycyjnym zawołaniem: „Polska Guuurom!”.

Wygląda na to, że prezydent Nawrocki nie tylko utrzymuje wysoką formę fizyczną, ale też potrafi zjednać sobie najtwardszych graczy na polskiej scenie sportowej. W dobie trudnych wyzwań międzynarodowych, wizerunek „zdecydowanego przywódcy”, który potrafi wycisnąć 150 kg na ławce, z pewnością nie ujdzie uwadze opinii publicznej.

