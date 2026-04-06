Wielkie wyciskanie Karola Nawrockiego i Mariusza Pudzianowskiego. Pudzian podsumował to jednym zdaniem

Ile wyciska prezydent Karol Nawrocki?

Nie jest tajemnicą, że boks to wielka pasja Karola Nawrockiego. W młodości trenował tę dyscyplinę, reprezentując barwy Stoczniowca Gdańsk. Nawet po objęciu urzędu prezydenta RP nie zrezygnował z pięściarskich treningów.

W internecie regularnie pojawiają się nagrania z jego udziałem, a jego umiejętności zyskały uznanie wielu zawodników, m.in. byłego mistrza świata w dwóch kategoriach wagowych – Tomasza Adamka. Kilka dni temu prezydent spotkał się z kolejną ikoną polskiego sportu – Mariuszem Pudzianowskim, pięciokrotnym zwycięzcą konkursu Strongman i byłym zawodnikiem MMA.

O spotkaniu „Pudzian” poinformował na swoim profilu na Facebooku, publikując kilka zdjęć. Przy okazji zdradził, ile kilogramów wycisnął prezydent na ławeczce.

11

Tak Pudzian skomentował spotkanie z prezydentem

„Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Umowa była taka, żeby nie cisnąć na maksa, a on i tak nie odpuścił i wycisnął 150 kg na ławce. Jak na kogoś, którego konikiem jest boks, to naprawdę solidny wynik. Szacun!” – napisał Pudzianowski.

49-latek dodał, że miał okazję zamienić z Nawrockim kilka słów nie tylko o sporcie. Podkreślił, że łączy ich podobne spojrzenie na wiele spraw.„Z takim przywódcą, który ma własne zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać ramię w ramię. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo!” – podsumował „Pudzian”.