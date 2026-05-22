37-letni kibic spadł z trybuny i zmarł! Ogromna tragedia w czasie meczu

Tragedia wydarzyła się w trakcie wyjazdowego meczu Hansy Rostock z FC Saarbrucken (4:3). O śmierci fana poinformował w czwartek klub na swojej stronie internetowej. Jak podaje "Bild", 37-latek spadł z dużej wysokości i doznał ciężkich obrażeń. Lekarze przez tydzień walczyli o jego życie. Niestety, nie udało się go uratować. Kibic Hansy Rostock zmarł w szpitalu.

Tragiczna śmierć legendy sportów motorowych

Wypadek wywołał ogromne poruszenie zarówno w środowisku kibicowskim, jak i daleko poza światem piłki nożnej. Liczni sympatycy w mediach społecznościowych wyrażali współczucie i przesyłali życzenia powrotu do zdrowia. Na stronie Hansy Rostock wypowiedziała się również rodzina zmarłego:

„Niestety nasz Moritz nie dał rady. Jego obrażenia były po prostu zbyt ciężkie i lekarze nie mogli już nic dla niego zrobić. Dziś zasnął spokojnie w otoczeniu swoich najbliższych. Dla nas, jako rodziny, to ogromna strata, że nasz Moritz został tak nagle wyrwany z życia. Był młodym, pełnym radości życia człowiekiem, który zawsze był gotowy pomóc innym i miał jeszcze tyle planów. Teraz musimy spróbować poradzić sobie z tą wielką stratą i jakoś ją przeżyć".

Nie żyje 6-letni Krzyś Hładyszewski. Świat sportu opłakuje młodego kolarza

Po analizie nagrań z monitoringu i zeznań świadków policja stwierdziła, że doszło do tragicznego wypadku. Mężczyzna krótko przed końcem meczu wspiął się na ogrodzenie trybuny gości, stracił równowagę na jej górnej krawędzi i spadł z dużej wysokości. Według policji nie ma żadnych wskazówek sugerujących działanie osób trzecich.

Klub FC Hansa Rostock jest głęboko wstrząśnięty śmiercią kibica:

„Razem z całą biało-niebieską rodziną pogrążamy się w żałobie. Nasze współczucie kierujemy również do wszystkich kibiców obecnych na miejscu oraz do służb ratunkowych i mundurowych, którzy natychmiast ruszyli z pomocą. Jako klub w tych trudnych chwilach stoimy u boku Twojej rodziny i wszystkich bliskich. Nie jesteście sami. W takich momentach piłka nożna schodzi na dalszy plan. To, co pozostaje, to wspomnienie o jednym z nas.”

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 30 Tenisista na tym zdjęciu to... Carlos Alcaraz Rafael Nadal Jack Draper Juan Carlos Ferrero Następne pytanie