Tragiczna śmierć legendy sportów motorowych. Miał problemy zdrowotne, ale dalej jeździł

Informację o śmierci przekazały władze NASCAR. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że Busch wcześniej trafił do szpitala z powodu poważnych problemów zdrowotnych.

„Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Kyle'a Buscha, dwukrotnego mistrza NASCAR Cup Series i jednego z najwybitniejszych kierowców w historii tej dyscypliny. Miał 41 lat. Składamy wyrazy współczucia rodzinie, zespołowi Richard Childress Racing oraz całej społeczności sportów motorowych” – przekazano w oświadczeniu.

Jeszcze wcześniej ogłoszono, że kierowca nie wystartuje w wyścigu Coca-Cola 600. Rodzina Buscha wyjaśniła wówczas, że jego stan zdrowia wymaga hospitalizacji.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw— NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

– Kyle zmagał się z ciężką chorobą, która doprowadziła do pobytu w szpitalu. Obecnie pozostaje pod opieką lekarzy i nie będzie uczestniczył w zaplanowanych wydarzeniach na torze Charlotte Motor Speedway. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny – napisano w komunikacie.

Na ten moment nie podano oficjalnej przyczyny śmierci. Busch od pewnego czasu miał problemy zdrowotne. Na początku maja, w trakcie weekendu związanego z rywalizacją na torze Watkins Glen International, skarżył się na dolegliwości związane z zatokami i korzystał z pomocy medycznej.