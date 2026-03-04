Co za żenada w Sejmie! Karol Nawrocki musi przeczytać, co zrobili posłowie PiS. Niewyobrażalna głupota

Posłowie PiS powołali w Sejmie "Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków".

Inicjatywa budzi kontrowersje, a jej cel, choć pewnie szczytny, wydaje się nieadekwatny do miejsca powstania.

Sprawdź, dlaczego prezydent Karol Nawrocki powinien zareagować na tę "żenadę w Sejmie"!

Żenada w Sejmie. Karol Nawrocki powinien zareagować

Karol Nawrocki w wyborach prezydenckich był kandydatem popieranym przez PiS. Po objęciu urzędu Prezydenta RP to jednak - przynajmniej teoretycznie - powinno przestać mieć znaczenie. Teraz Karol Nawrocki ma szansę pokazać, że nie ma taryfy ulgowej nawet dla swojego dawnego zaplecza politycznego. To, co wyprawiają trzej posłowie PiS w Sejmie, wymaga mocnych słów ze strony głowy państwa. W końcu parlament to nie miejsce na wygłupy. A pomysł parlamentarzystów to niewyobrażalna głupota. O co chodzi? O osobliwy zespół parlamentarny, w składzie którego znalazło się trzech posłów PiS: Zbigniew Hoffmann, Mariusz Krystian i Michał Kowalski. Nazwa tego tworu brzmi: "Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków". Z oficjalnej strony Sejmu wynika, że zespół powstał 12 lutego 2026 roku.

Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków. Jakie ma cele?

Rozumiemy, że wśród parlamentarzystów są kibice, ale zdaje się, że Sejm nie jest miejscem do powoływania tego typu zespołów. Być może trzej posłowie PiS mają zbyt dużo czasu i należy im znaleźć jakieś bardziej służące Polsce zajęcie. Co ciekawe, Karol Nawrocki jest kibicem Lechii Gdańsk, a kluby, które znajdują się w nazwie zespołu, raczej nie należą do ulubionych wśród miłośników ekipy ze stolicy Pomorza. Przypadek? Wszystko jedno, bo nie to jest sednem sprawy. Plusem jest to, że członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Arki Gdynia, Lecha Poznań i Cracovii Kraków nie dostają za to dodatkowych pieniędzy. Mimo to taki twór w Sejmie wygląda żenująco. Po co w ogóle jest ten zespół? - Celem powołania Zespołu jest promocja i wspieranie w/w klubów w Polsce - czytamy w regulaminie. Wymieniono w nim zadania:

Promocja i wspieranie w/w klubów w Polsce,

Współpraca z kierownictwami klubów,

Wspieranie inicjatyw patriotycznych kreowanych przez klub,

Organizowanie spotkań środowisk kibiców

Wszystko ok, tylko do czego tu potrzebny jest Sejm?

