Karol Nawrocki postawiony w kłopotliwej sytuacji przez kibiców. Został nagrany! Szybka reakcja

Prezydent RP, Karol Nawrocki, znany z wcześniejszych związków ze środowiskiem kibicowskim, został postawiony w niezręcznej sytuacji przez kibiców Arki Gdynia w Pucku, podczas obchodów 106. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem.

Nawrocki, prywatnie kibic Lechii Gdańsk, został poproszony o podpisanie koszulki Arki Gdynia, na co przystał z uśmiechem, deklarując nawet przyjście na mecz.

Incydent miał miejsce w Pucku, a dzień później prezydent uczestniczył w obchodach 100-lecia Gdyni.

Karol Nawrocki i kibice. Kłopotliwa sytuacja w Gdyni

Karol Nawrocki w środowisku kibicowskim obecny jest od lat. Po tym, gdy został głową państwa, nadal pielęgnuje relacje z kibicami. Prezydent na ogół jest sympatycznie witany, gdy przychodzi na mecze. A robi to często. Co ciekawe, Karol Nawrocki nie ogranicza się tylko do zasiadania na trybunach wtedy, gdy gra reprezentacja Polski. Prezydent bywa także na stadionie, gdy grają polskie kluby - pojawił się na przykład na meczu Legii Warszawa ze Spartą Praga w Lidze Konferencji. Wizyty na trybunach większych kontrowersji nie wywołują. Te natomiast, i to duże, wywołało spotkanie Karola Nawrockiego z kibicami na Jasnej Górze. Wśród nich znalazł się Tomasz P. ps. "Dragon", który został nieprawomocnie skazany na sześć lat odsiadki. Prezydent uścisnął temu mężczyźnie dłoń. Tym razem Karol Nawrocki został postawiony przez kibiców w kłopotliwej sytuacji. Do zdarzenia doszło w Pucku, gdzie prezydent brał udział w 106. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Dzień później uczestniczył w obchodach 100-lecia miasta Gdynia.

Karol Nawrocki podpisał koszulkę Arki Gdynia. Prywatnie kibicuje Lechii Gdańsk

Jak wiadomo, Karol Nawrocki prywatnie jest kibicem Lechii Gdańsk, czyli klubu, który - eufemistycznie rzecz ujmując - z Arką Gdynia się nie lubi. Będąc jednak w Pucku, nie sposób nie natknąć się na fanów najlepszego gdyńskiego klubu. Nawrockiego "dopadli" kibice Arki. Jeden z nich poprosił o podpis na koszulce swojego ulubionego klubu. Dla kibica Lechii taka sytuacja musi być kłopotliwa. Prezydent jednak - jako głowa państwa - reprezentuje wszystkich Polaków... Decyzję trzeba było podjęć błyskawicznie. W tym wypadku Karol Nawrocki zachował się właściwie - koszulkę podpisał z uśmiechem na twarzy, a nawet zadeklarował, że przyjdzie na mecz. Tyle, że nie wiadomo, który. Nagranie z sytuacji znajduje się pod galerią. W środę, 11 lutego, prezydent z kolei wziął udział w uroczystej sesji rady miasta, w której uczestniczyła też m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zdjęcia z sesji prezentujemy w galerii.

