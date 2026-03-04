Iga Świątek w okularach! Kibice przecierali oczy ze zdziwienia, zobaczcie zdjęcia!

Iga Świątek pojawiła się na korcie w Indian Wells w okularach w grubymi oprawami.

Wszystko w ramach żartu i zabawy, a jej norweski partner Casper Ruud miał identyczne okulary.

Zobaczcie zdjęcia. Podoba Wam się Iga Świątek w okularach?

Iga Świątek w okularach? Fani tenisa przecierali oczy ze zdziwienia, kiedy Polka i jej norweski partner Casper Ruud wyszli na kort przed meczem miksta w turnieju pokazowym Tie Break Tens w Indian Wells. Para tenisistów założyła identyczne okulary z grubymi oprawami. Uśmiechnięci od ucha do ucha wyglądali bardzo zabawnie, jak dwójka prymusów z pierwszych ławek w szkole.

Iga Świątek i Casper Ruud przegrali bitwę o 200 tysięcy dolarów! Odpadli z Tie Break Tens w półfinale

Iga Świątek i Casper Ruud z turnieju Tie Break Tens odpali w półfinale. Polka i Norweg przegrali 3-10 z Jeleną Rybakiną i Taylorem Fritzem, którzy obronili tytuł, wygrywając całą pokazową i charytatywną imprezę. - Oni uderzali bardzo, bardzo mocno, to proste - odparła Iga Świątek, pytana o przebieg spotkania, ale zaraz z uśmiechem dodała, że liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i wyraziła nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie jej dane zagrać w finale tych zmagań. Zwycięzcy wygrali 200 tys. dolarów, które przekażą na cel charytatywny. A Iga Świątek i Casper Ruud występ w turniej miksta zaczęli od zwycięstwa 10-6 nad kanadyjskimi tenisistami Leylą Fernandez i Feliksem Augerem-Aliassime.

GALERIA: IGA ŚWIĄTEK W OKULARACH. WYGLĄDAŁA KOMICZNIE

