Trump nie zniszczył Iranu! Zawieszenie broni, cieśnina Ormuz ma być otwarta!

Ogłoszono zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Jest wstępne porozumienie, a Donald Trump nie "zniszczył cywilizacji"

„Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, by do tego doszło, ale prawdopodobnie tak się stanie” - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Prezydent USA postawił Teheranowi kolejne ultimatum. Ogłosił, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, zniszczy elektrownie i mosty w Iranie, "cofnie Iran do epoki kamienia łupanego", a ostatnio - jak w przytoczonych wyżej słowach - że "zniszczy cywilizację". Oficjalnie domagał się porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego i odblokowania cieśniny Ormuz, a termin ultimatum mijał minionej nocy z 7 na 8 kwietnia, w godzinie drugiej czasu polskiego. Czy te apokaliptycznie groźby zostały spełnione? Na szczęście nie, wkrótce po drugiej Pakistan, który wcześniej zachęcał do pokoju i przedstawiał propozycje porozumienia, potwierdził, że wstępnie zatwierdzono zawieszenie broni, a negocjacje Iranu z USA zaczną się w piątek w Islamabadzie w Pakistanie. Iran nie został więc zmieciony z powierzchni Ziemi, przynajmniej póki co. Jakie są ustalenia wstępnego porozumienia, które według niektórych doniesień zostało już oczywiście złamane?

Biały Dom ogłasza "zwycięstwo USA" i rychłe otwarcie cieśniny Ormuz

Przede wszystkim na Bliskim Wschodzie - przynajmniej oficjalnie - zaczyna się dwutygodniowe zawieszenie broni. Al Jazeera podała jednak, że według Izraela nie dotyczy ono Libanu, co więcej, że teren tego kraju już został ostrzelany przez Benjamina Netanjahu. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt ogłosiła „zwycięstwo Stanów Zjednoczonych” i zapewniła, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta. To kluczowy szlak transportu ropy, blokowany przez Iran od ponad miesiąca, czyli odkąd kraj ten został zaatakowany przez USA i Izrael. Ceny ropy w odpowiedzi na te doniesienia już zaczęły spadać.

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego też ogłosiła zwycięstwo. Według niej to Teheran zmusił Stany Zjednoczone do przyjęcia irańskiego 10-punktowego planu.To nie koniec niejasności. Strona irańska twierdzi, że będzie mogła dalej wzbogacać uran, a amerykańska, że nie będzie mogła. Co najważniejsze z naszego punktu widzenia, Iran zapowiedział, że pozwoli na przepływanie tankowców przez Ormuz „w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu”.

Trump: "Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem"

„Na podstawie rozmów z premierem Shehbazem Sharifem i marszałkiem Asimem Munirem, w których zwrócili się do mnie z prośbą o wstrzymanie wysłania niszczycielskich sił do Iranu dziś wieczorem, pod warunkiem, że Islamska Republika Iranu zgodzi się na CAŁKOWITE, NATYCHMIASTOWE i BEZPIECZNE OTWARCIE Cieśniny Ormuz, zgadzam się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni” - napisał Trump na platformie Truth Social. „Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie Porozumienia” - dodał prezydent USA.

BREAKING: Israeli PM Netanyahu ‘supports’ the two‑week ceasefire announced by US President Trump but says the pause “does not include Lebanon,” despite Pakistan saying it does.🔴 LIVE updates: https://t.co/9YvbvxfUvc pic.twitter.com/kxZ1MwxIBE— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 8, 2026