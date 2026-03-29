Tak mieszka Kamil Stoch! Zdjęcia jego domu zwalają z nóg!

Dom Kamila Stocha jak pałac!

Kamil Stoch oddał ostatni skok w karierze, a pod mamucią skocznią w Planicy nie zabrakło łez wzruszenia i pięknych scen pożegnania. Skoczek z Zębu przez długie lata odnosił spektakularne sukcesy, a największe z nich to oczywiście trzy złote medale igrzysk olimpijskich. Teraz przeszedł na sportową emeryturę. I wreszcie może nacieszyć się swoim wspaniałym domem!

Mieszka przy ulicy Kamila Stocha

Dom Kamila Stocha robi ogromne wrażenie. I choć nie rósł tak długo jak Sagrada Família, to w Zębie imponuje wszystkim niemal tak samo, jak turystom i Katalończykom podoba się słynny kościół w Barcelonie. A rezydencja stoi na wzgórzu, czy z miejsca mocno przyciąga uwagę. Już zawsze uroczym będzie dla nas fakt, że posesja mieści się przy ulicy noszącej imię Kamila Stocha – to forma hołdu, jaką mieszkańcy miejscowości (liczącej ponad 1500 osób) oraz lokalni radni oddali trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu i zdobywcy Kryształowej Kuli.

Z okien budynku można podziwiać malowniczą panoramę Tatr. Ząb jest najwyżej położoną wsią w Polsce, a jej najwyższy punkt leży na wysokości 1013 m n.p.m. W pobliżu znajduje się również stacja narciarska Potoczki, popularna wśród turystów i miłośników sportów zimowych.

Rezydencja Stochów ma około 500 m² powierzchni i składa się z czterech kondygnacji, osadzonych na kamiennej podmurówce. Budynek wyróżniają masywne drewniane bale, gontowy dach oraz ozdobne kominy – wszystko to tworzy klasyczny przykład podhalańskiej architektury. W środku również nie brakuje elementów stylu regionalnego.

Kamil Stoch i jego żona Ewa. To ona dała sygnał chorągiewką, gdy oddawał ostatni skok

Rozpoczynając budowę w 2014 roku, cztery lata po ślubie, właściciele zadbali także o zaplanowanie efektownego ogrodu, o który Kamil Stoch dba jak mało kto, co pokazuje na wielu zdjęciach... PONIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ DOMU KAMILA STOCHA

