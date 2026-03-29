Tak mieszka Kamil Stoch! Zdjęcia jego domu zwalają z nóg!

Michał Skiba
Michał Chojecki
2026-03-29 13:13

Kamila Stocha od lat znany jest również jako "Rakieta z Zębu". I to właśnie w Zębie, wraz z żoną Ewą, mieszka u podnóża Tatr. Rezydencja znanego skoczka imponuje nie tylko rozmiarem, ale też wyglądem. I choć od dawna zapowiadał, że po zakończeniu kariery będzie miał czas na podróże, to wreszcie będzie mógł też nacieszyć się domem.

Dom Kamila Stocha jak pałac!

Kamil Stoch oddał ostatni skok w karierze, a pod mamucią skocznią w Planicy nie zabrakło łez wzruszenia i pięknych scen pożegnania. Skoczek z Zębu przez długie lata odnosił spektakularne sukcesy, a największe z nich to oczywiście trzy złote medale igrzysk olimpijskich. Teraz przeszedł na sportową emeryturę. I wreszcie może nacieszyć się swoim wspaniałym domem!

Mieszka przy ulicy Kamila Stocha

Dom Kamila Stocha robi ogromne wrażenie. I choć nie rósł tak długo jak Sagrada Família, to w Zębie imponuje wszystkim niemal tak samo, jak turystom i Katalończykom podoba się słynny kościół w Barcelonie. A rezydencja stoi na wzgórzu, czy z miejsca mocno przyciąga uwagę. Już zawsze uroczym będzie dla nas fakt, że posesja mieści się przy ulicy noszącej imię Kamila Stocha – to forma hołdu, jaką mieszkańcy miejscowości (liczącej ponad 1500 osób) oraz lokalni radni oddali trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu i zdobywcy Kryształowej Kuli.

Z okien budynku można podziwiać malowniczą panoramę Tatr. Ząb jest najwyżej położoną wsią w Polsce, a jej najwyższy punkt leży na wysokości 1013 m n.p.m. W pobliżu znajduje się również stacja narciarska Potoczki, popularna wśród turystów i miłośników sportów zimowych.

Rezydencja Stochów ma około 500 m² powierzchni i składa się z czterech kondygnacji, osadzonych na kamiennej podmurówce. Budynek wyróżniają masywne drewniane bale, gontowy dach oraz ozdobne kominy – wszystko to tworzy klasyczny przykład podhalańskiej architektury. W środku również nie brakuje elementów stylu regionalnego.

Rozpoczynając budowę w 2014 roku, cztery lata po ślubie, właściciele zadbali także o zaplanowanie efektownego ogrodu, o który Kamil Stoch dba jak mało kto, co pokazuje na wielu zdjęciach... PONIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ DOMU KAMILA STOCHA

