Taką emeryturę będzie dostawał Kamil Stoch do końca życia! Zasłużył jak mało kto!

Kamil Stoch zakończył karierę sportową, wzbudzając emocje wśród fanów skoków narciarskich.

Trzykrotny mistrz olimpijski i dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli, Stoch przechodzi na zasłużoną sportową emeryturę.

Sprawdź szczegóły!

Za nami wzruszające pożegnanie Kamila Stocha, który w Pucharze Świata startował przez ponad 20 lat i został jednym z najlepszych skoczków narciarskich w historii. Dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę (2014, 2018). Podczas igrzysk w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018) zdobył łącznie cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote. Trzykrotnie wygrał Turniej Czterech Skoczni (2017, 2018, 2021). Odniósł 39 zwycięstw i 80 razy stał na podium w indywidualnych konkursach Pucharu Świata. Ma w dorobku sześć medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. Ponadto wywalczył srebrny i dwa brązowe medale mistrzostw świata w lotach.

Ile będzie wynosić emerytura Kamila Stocha?

Kamil Stoch zakończył karierę sportową, więc wkrótce będzie mógł ubiegać się o emeryturę olimpijską, która przysługuje medalistom igrzysk. Świadczenie przyznawane jest sportowcom po ukończeniu 40. roku życia, a taki wiek nasz wspaniały mistrz osiągnie w maju 2027 roku. Obecnie wysokość olimpijskiej emerytury wynosi 5116,99 zł netto miesięcznie. Kwota ta jest już zwolniona z podatku dochodowego oraz składek ZUS i zdrowotnych. Świadczenie ma charakter dożywotni i jest formą uznania zasług dla polskiego sportu.

