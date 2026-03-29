Kamil Stoch i jego żona Ewa. To ona dała sygnał chorągiewką, gdy oddawał ostatni skok

Michał Chojecki
2026-03-29 12:12

Kamil Stoch w niedzielnym konkursie PŚ na mamucie w Planicy oddał ostatni skok. 38-latek tym samym zakończył długą i pełną sukcesów karierę. Kiedy miał po raz ostatni poszybować w powietrzu, sygnał chorągiewką dała jego żona Ewa Bilan-Stoch. Ukochana skoczka to kluczowa osoba nie tylko w jego życiu prywatnym ale i sportowym.

  • Kamil Stoch zakończył karierę skoczka narciarskiego, a jego żona Ewa Bilan-Stoch odegrała kluczową rolę w jego ostatnim skoku.
  • Ewa, o dwa lata starsza od Kamila, jest fotografką, projektantką i menadżerką męża, wspierającą go przez całą karierę.
  • Poznali się w 2006 roku w Planicy, a ich związek trwa od ponad 20 lat.
Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch tworzą jeden z najpiękniejszych i najbardziej trwałych związków w polskim sporcie. Ich historia rozpoczęła się w 2006 roku podczas zawodów Pucharu Świata w Planicy. Ewa, wówczas młoda fotografka, pracowała na skoczni, a Kamil – zaledwie dziewiętnastolatek – dopiero budował swoją karierę. Spotkanie to zapoczątkowało miłość, która przetrwała ponad dwadzieścia lat, w tym szesnaście lat małżeństwa.

Ewa Bilan-Stoch urodziła się 1 stycznia 1985 roku w Zakopanem, jest więc o dwa lata starsza od męża. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Krakowską Szkołę Artystyczną. Z zawodu jest fotografką, projektantką i kreatywną przedsiębiorczynią. Założyła agencję Eve-Nement, projektuje czapki i odzież w ramach marki Kamiland, którą wspólnie prowadzą. Pracowała też jako prezenterka na Eurosport. Jej zdjęcia – od portretów ukraińskich żołnierzy po artystyczne serie – zdobywają uznanie na konkursach fotograficznych.

Ewa Bilan-Stoch jest nie tylko artystką, ale także menedżerką Kamila, wspierającą go w codziennych wyzwaniach sportowej kariery.Ich ślub odbył się 7 sierpnia 2010 roku w kameralnej ceremonii w Zakopanem. Od tamtej pory Ewa towarzyszy Kamilowi na każdym kroku – zarówno podczas wielkich triumfów, jak i trudniejszych chwil. Trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli i legenda skoków narciarskich wielokrotnie podkreślał, jak ogromne znaczenie ma dla niego wsparcie żony.

- Moja żona jest największym darem, jaki dostałem w życiu – mówił po jednym z największych sukcesów.

Ewa Bilans-Stoch była przy nim, gdy zdobywał medale na igrzyskach, mistrzostwach świata i w Pucharze Świata. W chwilach kryzysu dodawała otuchy, a po sezonie 2025/26, gdy Kamil kończył karierę, stała u jego boku podczas pożegnalnych zawodów na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Ewa Bilan-Stoch. Tak zmieniała się przez lata żona Kamila Stocha
Galeria zdjęć 32
