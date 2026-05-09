Martyna Wojciechowska była modelką i pokazywała ciało w magazynach dla panów. Te zdjęcia to perełki!

Bartosz Olszewski likp
2026-05-09 5:23

Martyna Wojciechowska to kobieta wyjątkowo wszechstronna. Fani sportu kojarzą ją przede wszystkim w wyścigów rajowych, w tym z legendarnego Rajdu Dakar. Gwiazda kiedyś była też modelką, a później pokazywała ciało na odważnych zdjęciach w magazynach dla panów. Przez lata dziennikarka mocno się zmieniła. W galerii prezentujemy zdjęcia Martyny Wojciechowskiej zarówno te sprzed lat, jak i obecne. To prawdziwe perełki!

Martyna Wojciechowska osiągnięcia sportowe

Martyna Wojciechowska to kobieta, o której można powiedzieć, że żadnej pracy się nie boi. Dziennikarka, podróżniczka, pisarka... Długo można byłoby wymieniać. Gwiazda znana przede wszystkim z telewizji TVN ma na swoim koncie także imponujące osiągnięcia sportowe, i to w dwóch dziedzinach. Jako kierowca rajdowy ukończyła w 2002 roku słynny Rajd Dakar. Była pierwszą kobietą z całej z Europy Środkowo-Wschodniej, która tego dokonała. Dziennikarka znakomicie radzi sobie także we wspinaczce. Udało jej się zdobyć Koronę Ziemi, czyli wejść na najwyższe góry na każdym kontynencie. Wszystko jednak zaczęło się od świata mody. 

Miałam być modelką, miały być wybiegi i fashion weeki… Tak mówili. Nie wyszło mi! Tak jak jeszcze wiele innych rzeczy w życiu. I wyszło to na dobre

- podkreśliła kiedyś Martyna Wojciechowska w emocjonalnym wpisie opublikowanym na Instagramie.

Martyna Wojciechowska była modelką i pozowała w magazynach dla panów 

Na zdjęciu w czerwonym żakiecie, które widać na otwarciu naszej galerii, znajduje się Martyna Wojciechowska, choć wydaje się do siebie niepodobna. Gwiazda wyjaśniła, skąd wzięło się takie wrażenie. 

Dziś aż trudno mi uwierzyć, że mogłam dać się tak "przerobić" do zdjęcia, bo ktoś starszy i ponoć "mądrzejszy" powiedział ufnej nastolatce, że tak jest dobrze, że tak jest modnie… Agencja modelek namawiała na operację nosa i schudnięcie, bo bez tego nie zrobię "kariery". Byłam wciskana w ramy, do których nie pasowałam. Dobrze, że nie posłuchałam

- zwierzyła się po latach dziennikarka i sportsmenka. Być może jednak doświadczenie, które nabyła będąc modelką, przydało się Martynie Wojciechowskiej w późniejszych latach. Swego czasu dziennikarka pozowała do odważnych zdjęć w magazynach dla panów. Czytelnicy tych pism podziwiali piękne ciało gwiazdy i zachwycali się jej osiągnięciami zawodowymi, w tym oczywiście sportowymi. Patrząc dziś na Martynę Wojciechowską, widać, że mocno się zmieniła przez lata, ale jedno jest niezmienne - cały czas zachwyca swoją urodą. W galerii prezentujemy zdjęcia uczestniczki Rajdu Dakar 2002 z różnych okresów, Te fotografie to istne perełki. Widać tam nie tylko młodą Martynę Wojciechowską, lecz także m.in. Mateusza Kusznierewicza, Kubę Wojewódzkiego czy Oliviera Janiaka sprzed grubo ponad 20 lat! 

