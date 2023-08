Martyna Wojciechowska była modelką. Potem ważyła 75 kilogramów

Martyna Wojciechowska od lat jest wzorem dla wielu polskich kobiet, a także obiektem westchnień dla rzeszy mężczyzn. Niedawno prezenterka mocno schudła, co zaniepokoiło jej fanów. Kiedyś Martyna Wojciechowska w programie "Dzień dobry TVN" wyznała, że waży 75 kilogramów. Nie wiemy, ile teraz pokazuje waga. Wszak kobiet o takie rzeczy się nie pyta. Gwiazda telewizji jednak do dbania o formę i ciało jest przyzwyczajona. W końcu - o czym mało kto wie - w młodości była modelką. Niedawno Martyna Wojciechowska wrzuciła do sieci zdjęcie z czasów, gdy była jeszcze nastolatką. Na czarno-białej fotografii prezenterka zupełnie nie przypomina siebie. Prawdopodobnie wtedy jeszcze planowała zrobić karierę na wybiegu. Po latach jednak dziennikarka - delikatnie mówiąc - nie wspomina dobrze tych czasów.

Okropne, do czego namawiali Martynę Wojciechowską. Na szczęście nie wyszło

Podróżniczka i prezenterka zamieściła na Instagramie kolejne swoje stare zdjęcie (pod artykułem zobaczysz galerię zdjęć z Martyną Wojciechowską z różnych lat jej życia). Tym razem w kolorze. Wielu internautów nie dowierza, że to Martyna Wojciechowska. Ona sama jednak potwierdza, że to właśnie ona, tylko nieco przerobiona przez "speców". - Miałam być modelką, miały być wybiegi i fashion weeki… Tak mówili. Nie wyszło mi! Tak jak jeszcze wiele innych rzeczy w życiu. I wyszło to na dobre - podkreśliła Martyna Wojciechowska. Przy okazji zdradziła, co miało jej się przytrafić w tamtych czasach. Okropne, do czego namawiali Martynę Wojciechowską, gdy była modelką!

Dziś aż trudno mi uwierzyć, że mogłam dać się tak "przerobić" do zdjęcia, bo ktoś starszy i ponoć "mądrzejszy" powiedział ufnej nastolatce, że tak jest dobrze, że tak jest modnie… Agencja modelek namawiała na operację nosa i schudnięcie, bo bez tego nie zrobię "kariery". Byłam wciskana w ramy, do których nie pasowałam. Dobrze, że nie posłuchałam - zwierzyła się po latach gwiazda telewizji.