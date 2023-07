Nie uwierzycie, jak naprawdę na imię miała Martyna Wojciechowska! Przecieramy oczy ze zdumienia

Martyna Wojciechowska to jedna z najbardziej popularnych podróżniczek w Polsce. Dodatkowo jest ona także osobowością telewizyjną, przez lata mogliśmy oglądać jej kultowy program "Kobieta na Krańcu Świata". W swoim dorobku podróżniczka ma także prowadzenie popularnego programu "Big Brother". Ponadto została nagrodzona Złotą Telekamerą w kategorii osobowość telewizyjna.

Martyna Wojciechowska zdradziła, jak naprawdę miała na imię. Jesteście w szoku?

Martyna Wojciechowska w tym roku odwiedzi Pol'and'Rock Festiwal. Z tej okazji podzieliła się z fanami na swoim Instagramie zdjęciem, na którym ma 18 lat i widzimy ją w mocnej rockowej stylizacji. W opisie wyznała, że dziewczyna ze zdjęcia miała na imię Marta.

- CZEŚĆ, TO JA! Marta, bo tak wtedy miałam oficjalnie na imię, choć wszyscy używali imienia Martyna. Dziewczyna ze zdjęcia ma jakieś 18 lat, buntowniczą naturę i marzy o tym, żeby zostać… lekarką. Dzisiaj jestem 49-letnią kobietą, wciąż się buntuję, marzenia nie spełniłam, lekarką nie zostałam. NIE WYSZŁO MI. Czy na pewno? O tym właśnie chciałabym Wam opowiedzieć na Akademi Sztuk Przepięknych podczas tegorocznej 29. edycji Pol’and’Rock Festival! O tym, że NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, czyli co mi w życiu nie wyszło i dlaczego wyszło to na dobre. Nie zostałam lekarką, modelką, zawodowym kierowcą rajdowym ani panią z korpo, a miałam takie pomysły… Nie wyszło i jest super! - czytamy we wpisie.

