Martyna Wojciechowska komentuje swój angaż w "DDTVN". Wbiła szpilę Rozenek i Woźniak-Starak

Wciąż trudno uwierzyć, że z programu „Dzień dobry TVN” nagle zwolniono tyle gwiazd. Z dnia na dzień pracę straciły: Agnieszka Woźniak-Starak (45 l.), Małgorzata Rozenek-Majdan (45 l.), Anna Kalczyńska (47 l.), Małgorzata Ohme (44 l.) oraz Andrzej Sołtysik (57 l.). Produkcja postanowiła wsłuchać się w głosy widzów i pożegnać się z krytykowanymi przez nich prowadzącymi. Jak dowiedział się „Super Express”, pierwszymi kandydatkami, które od września mogą zostać gospodyniami śniadaniówki TVN są Martyna Wojciechowska, Dorota Szelągowska oraz Katarzyna Bosacka.

Martyna Wojciechowską dołączy do "DDTVN"?

"Dzień dobry… TVN? Słyszeliście już? W mediach piszą, że mam zostać jedną z osób prowadzących "Dzień dobry TVN". Co Wy na to? Oglądalibyście?" - napisała Martyna Wojciechowska na swoim Instagramie.

Po czym wyraźnie zażartowała z koleżanek, które do tej pory prowadziły program. Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak stroiły się bowiem do programu, a przed studiem "DDTVN" urządzały sobie niemal pokaz mody. Każde ich wyjście z budynku wiązało się z artykułami na temat ich modnych stylizacji.

"Mogłabym wreszcie zaszaleć z modnymi stylizacjami, no i w ogóle wyglądać bardziej stylowo!" - zażartowała Martyna Wojciechowska, nawiązując do koleżanek.

Swój wpis gwiazda zakończyła wymownymi hasztagami: #dziendobrytvn #martynawojciechowska #nowaprowadzaca #newproject.

Nasze wieści skomentowała też Katarzyna Bosacka. Gwiazda programów na temat zdrowego żywienia potwierdziła, że wraca do telewizji.

"Tak, to prawda! Wracam do telewizji na dużą antenę. Bardzo się cieszę, bo wiem, że wiele osób na to czekało. Na razie jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale powiem jedno: to będzie ekscytujące, dziennikarskie zajęcie. Trzymajcie kciuki" - napisała w sieci Katarzyna Bosacka.

