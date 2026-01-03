Piękna profesor uniwersytetu pokazała ciało w "Playboyu". Sportowi kibice masowo się w niej kochali

Bartosz Olszewski likp
2026-01-03 5:10

Klaudia Carlos to kobieta, która fascynuje jak mało kto. Większość ludzi zna ją z prowadzenia serwisów sportowych w TVN, ale piękna prezenterka, w której masowo kochali się kibice w latach dwutysięcznych, to też profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina! Mało kto wie, że w przeszłości Klaudia Carlos pokazała swoje ciało w "Playboyu". W galerii pokazujemy stare i nowe zdjęcia zjawiskowej profesor.

  • Klaudia Carlos zyskała popularność jako prezenterka sportowa w TVN już w latach 90., prowadząc serwisy sportowe przez 14 lat.
  • W 2004 roku pojawiła się na okładce "Playboya", prezentując swoje ciało.
  • Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, doktorem habilitowanym sztuk muzycznych, tancerką, choreografem i ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  • Po odejściu z "Pytania na śniadanie" w TVP, prowadzi program podróżniczy "Tańcząca ze światem".

Klaudia Carlos prowadziła sport w TVN i pokazała ciało w "Playboyu"

Klaudia Carlos wielką popularność zdobyła jeszcze w latach 90. Miała zaledwie 23 lata, gdy zaczęła prowadzić serwis sportowy w telewizji TVN. Przez 14 lat (do 2011) roku była gospodynią magazynu, a kibice sportowi dzień w dzień czekali na to, aż piękna Klaudia Carlos przekaże najnowsze wiadomości z boisk, ringów, mat czy parkietów. Sława prezenterki była tak wielka, że trafiła do premierowej w Polsce edycji programu "Taniec z Gwiazdami". W parze z Rafałem Maserakiem gwiazda TVN uplasowała się na 6. miejscu. Trochę wcześniej - w 2004 roku - Klaudia Carlos znalazła się na okładce magazynu "Playboy", gdzie pokazała swoje perfekcyjne ciało. Jej oryginalna uroda rozpalała wyobraźnię nie tylko miłośników sportu. 

Klaudia Carlos - poważna pani profesor uniwersytetu. CV robi wrażenie

Stosunkowo niedawno - po zmianie władzy w TVP - Klaudia Carlos przypomniała o sobie widzom, prowadząc "Pytanie na śniadanie". Pod koniec 2024 roku jednak odeszła ze śniadaniówki. Nadal jednak związana jest z TVP, gdzie prowadzi program podróżniczy "Tańcząca ze światem". Mało kto wie, że Klaudia Carlos to także, a może przede wszystkim, poważna pani profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jej naukowe CV robi wielkie wrażenie. 

Była największą i piękną gwiazdą TVN, nie do wiary czym dzisiaj się zajmuje! Klaudia Carlos odmieniła życie jedną decyzją

Doktor nauk humanistycznych, doktor habilitowana sztuk muzycznych, tancerka i choreograf, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2019-2024 dziekan Wydziału Tańca, wcześniej w latach 2014–2019 prodziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC. Absolwentka specjalności pedagogika baletu na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1995), studiów podyplomowych w zakresie dziennikarstwa

- czytamy w notce na stronie uniwersytetu. Wow!

Galeria: Klaudia Carlos - tak się zmieniała przez 20 lat

Klaudia Carlos była w Playboyu
45 zdjęć
KLAUDIA CARLOS
TVP
TVN