Pamiętacie piękną Klaudię Carlos z serwisu sportowego TVN? Lepiej usiądźcie. Tak wygląda w wieku 51 lat

Klaudia Carlos, ikona serwisu sportowego TVN, po latach trafiła do TVP.

Prezenterka, znana z urody i udziału w „Tańcu z Gwiazdami”, dziś prowadzi program podróżniczy "Tańcząca ze światem".

Odkryj, jak Klaudia Carlos wygląda w wieku 51 lat i jak zmieniała się przez dwie dekady, zachowując swój niezwykły urok.

Klaudia Carlos trafiła do TVP

Klaudia Carlos po zmianie władzy TVP powróciła do pierwszej ligi prezenterów i została jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie". W grudniu 2024 roku jednak odeszła ze śniadaniówki. Nie oznacza to, że się obija. Przeciwnie, popularna prezenterka nadal związana jest z TVP, gdzie prowadzi program podróżniczy "Tańcząca ze światem". We wrześniu Telewizja Polska potwierdziła, że Klaudia Carlos poprowadzi kolejną edycję formatu. - Przygotowujemy kolejny sezon "Tańczącej ze światem" z udziałem pani Klaudii Carlos - przekazało biuro prasowe TVP portalowi Wirtualnemedia.pl. Ci, którzy w ostatnich latach stronią od oglądania telewizji, mogą być nieco zaskoczeni. Piękna prezenterka bowiem w przeszłości kojarzyła się przede wszystkim ze sportem, a najbardziej z serwisem sportowym emitowanym w TVN.

Klaudia Carlos prowadziła serwis sportowy w TVN i wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami"

Znana ze zjawiskowej i nietypowej w Polsce urody Klaudia Carlos aż przez 14 lat (1997–2011) była gospodynią serwisu sportowego w telewizji TVN, prowadziła także "Sportowe podsumowanie dnia" w TVN24. W międzyczasie i potem oglądać mogliśmy ją rozmaitych formatach, ale wiele osób najlepiej zapamiętało Klaudię Carlos z show "Taniec z Gwiazdami". Prezenterka wystąpiła w pierwszej edycji programu (w 2005 roku) i zajęła 6. miejsce. Jej tanecznym partnerem był Rafał Maserak, który obecnie w "TzG" pełni funkcję jurora. Od tego czasu Klaudia Carlos mocno się zmieniła, co można zobaczyć w naszej galerii. Trzeba jednak przyznać, że w wieku 51 lat wygląda znakomicie. Ze swojej urody nie straciła nic a nic. Co ciekawe, była gwiazda TVN to także poważna profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i dziekan Wydziału Tańca.

