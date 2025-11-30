Pamiętacie piękną Klaudię Carlos z serwisu sportowego TVN? Lepiej usiądźcie. Tak wygląda w wieku 51 lat

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-11-30 5:09

Klaudia Carlos jest doskonale znana miłośnikom sportu, szczególnie tym, którzy z wypiekami na twarzach czekali na najnowsze informacje z boisk, ringów czy hal w pierwszej dekadzie XXI wieku. Piękna prezenterka prowadziła serwis sportowy w TVN. Pamiętacie Klaudię Carlos? Lepiej usiądźcie. W galerii prezentujemy, jak dziennikarka wygląda w wieku 51 lat i jak się zmieniała w ciągu 20 lat.

  • Klaudia Carlos, ikona serwisu sportowego TVN, po latach trafiła do TVP.
  • Prezenterka, znana z urody i udziału w „Tańcu z Gwiazdami”, dziś prowadzi program podróżniczy "Tańcząca ze światem".
  • Odkryj, jak Klaudia Carlos wygląda w wieku 51 lat i jak zmieniała się przez dwie dekady, zachowując swój niezwykły urok.

Klaudia Carlos trafiła do TVP

Klaudia Carlos po zmianie władzy TVP powróciła do pierwszej ligi prezenterów i została jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie". W grudniu 2024 roku jednak odeszła ze śniadaniówki. Nie oznacza to, że się obija. Przeciwnie, popularna prezenterka nadal związana jest z TVP, gdzie prowadzi program podróżniczy "Tańcząca ze światem". We wrześniu Telewizja Polska potwierdziła, że Klaudia Carlos poprowadzi kolejną edycję formatu. - Przygotowujemy kolejny sezon "Tańczącej ze światem" z udziałem pani Klaudii Carlos - przekazało biuro prasowe TVP portalowi Wirtualnemedia.pl. Ci, którzy w ostatnich latach stronią od oglądania telewizji, mogą być nieco zaskoczeni. Piękna prezenterka bowiem w przeszłości kojarzyła się przede wszystkim ze sportem, a najbardziej z serwisem sportowym emitowanym w TVN. 

Polecamy: Była największą i piękną gwiazdą TVN, nie do wiary czym dzisiaj się zajmuje! Klaudia Carlos odmieniła życie jedną decyzją

Klaudia Carlos prowadziła serwis sportowy w TVN i wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami"

Znana ze zjawiskowej i nietypowej w Polsce urody Klaudia Carlos aż przez 14 lat (1997–2011) była gospodynią serwisu sportowego w telewizji TVN, prowadziła także "Sportowe podsumowanie dnia" w TVN24. W międzyczasie i potem oglądać mogliśmy ją rozmaitych formatach, ale wiele osób najlepiej zapamiętało Klaudię Carlos z show "Taniec z Gwiazdami". Prezenterka wystąpiła w pierwszej edycji programu (w 2005 roku) i zajęła 6. miejsce. Jej tanecznym partnerem był Rafał Maserak, który obecnie w "TzG" pełni funkcję jurora. Od tego czasu Klaudia Carlos mocno się zmieniła, co można zobaczyć w naszej galerii. Trzeba jednak przyznać, że w wieku 51 lat wygląda znakomicie. Ze swojej urody nie straciła nic a nic. Co ciekawe, była gwiazda TVN to także poważna profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i dziekan Wydziału Tańca.

Galeria: Klaudia Carlos - tak się zmieniała przez 20 lat

Klaudia Carlos
41 zdjęć
Super Express Google News
Pytanie na śniadanie. Nowe studio TVP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KLAUDIA CARLOS
TVP
TVN