Smutna prawda o życiu prywatnym Shazzy. Została sama. Jej były facet to przystojniak! Teraz razem pojawili się w telewizji

Shazza od 34 lat jest gwiazdą disco polo. Nie ma męża i dzieci

Shazza, czyli Marlena Magdalena Pańkowska, w latach 90. była chyba największą gwiazdą muzyki disco polo w Polsce. Jej przeboje, takie jak: "Bierz, co chcesz", "Noc róży" czy "Baiao Bongo", nucił cały kraj.

Sławę Shazzie przyniosła też bardzo odważna sesja w "Playboyu". Plakaty z piosenkarką disco polo rozpalały wyobraźnię milionów mężczyzn. Mimo że wszyscy interesowali się życiem prywatnym gwiazdy, ona bardzo oszczędnie gospodarowała informacjami na ten temat.

Wygląda na to, że na polu życia osobistego Shazza nie nie miała lekko. Gdy trwała pandemia koronawirusa, okazało się, że choruje na nowotwór.

Wynik na początku powalił mnie z nóg, ale jestem silną osobą, więc się zebrałam i wzięłam za siebie. Jestem silna i wierzę, że wszystko będzie dobrze - zdradziła wokalistka w książce "Kobiety przełomu".

Shazza wciąż się leczy, ale terapia umożliwia jej pracę. W trudnych chwilach wspierają ją rodzina i przyjaciele.

Jestem w bardzo dobrej kondycji w tej chwili, natomiast to trwa kilka lat. Tego typu choroby mają to do siebie, że czasami nawracają, mają okresy remisji czy progresji, ale cały czas nasze metody leczenia postępują - opowiadała w "Dzień dobry TVN" w marcu 2025 r.

Artystka nie ma męża i dzieci. Wiadomo natomiast, że przez wiele lat była związana z kompozytorem, prezenterem i producentem Tomaszem Samborskim. W końcu Shazza się z nim rozstała, ale w TVN-ie stawili się razem!

Shazza i Tomasz Samborski. "Byliśmy kiedyś razem, ale czy to grzech?"

Fani piosenkarki disco polo długo myśleli, że Tomasz Samborski i Shazza są tylko przyjaciółmi z pracy. Poznali się jeszcze w latach 80.

Tak, jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy ciągle w pracy, w podróżach, naprawdę jestem zadowolona i cieszę się z takiego przyjaciela - mówiła Shazza w programie "Między kuchnią a salonem".

Shazza komplementowała Tomasza Samborskiego.

Jest (Tomasz Samborski - red.) szalenie odpowiedzialny, ma duże wyczucie mojego charakteru, nie jestem wcale taka łagodna, potrafię mieć swoje fochy. Mam różne swoje chimery, problemy, z którymi muszę sobie radzić. Tomek dzielnie tę rolę wypełnia.

W końcu artystka przyznała, że z kompozytorem łączyło ją coś więcej.

Byliśmy kiedyś razem, ale czy to grzech? No byliśmy, facet jest przystojny. Najważniejszą rzeczą jest to, że poznaliśmy się i pokochaliśmy razem muzykę i to nas tak naprawdę połączyło - wyznała legenda disco polo.

Ponad dwie dekady temu w programie "Tok szok" przyznała, że jako bardzo młoda dziewczyna razem z Tomaszem Samborskim pracowała w barze, który znajdował się w warszawskich Alejach Ujazdowskich. Serwowali obiady dla mieszczącego się tam oddziału NSZZ Solidarności - Region Mazowsze. Później tworzyli wspólnie muzykę, byli też w związku. Ostatecznie ich relacja się rozpadła.

Shazza i jej były partner wciąż się przyjaźnią. Przyszli razem do "Dzień dobry TVN"!

Po wielu latach wspólnej pracy i przyjaźni Shazza i jej eks postanowili pojawić się w "Dzień dobry TVN".

My się poznaliśmy w 1985 roku. Nasza relacja trwała około 10 lat, taka dekada - wyjaśnił Samborski.

Shazza dodała:

Rostaliśmy się, ale właściwie się nie rozstaliśmy. Cały czas obcujemy ze sobą zawodowo i jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Pamiętam nasze początki. To była jedna z warszawskich prywatek. Nasze bycie razem wtedy miał fundamenty oparte na uczuciu, przyjaźni i dlatego przyjaźń przetrwała do dzisiaj. Możemy swobodnie współpracować ze sobą, towarzyszyć sobie na scenie i w życiu prywatnym.

A co z zazdrością? Tomasz wyznał, że jego partnerka bywała zazdrosna o Magdalenę:

No była, oczywiście. Zresztą, jak o mnie można nie być zazdrosnym. Każdemu by to przeszkadzało. Ja bym nie chciał być w takim związku, w którym moja partnerka przyjaźniłaby się ze swoim pierwszym, a jeszcze z nim pracowała.

