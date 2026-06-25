Grał Szymka Solejuka w "Ranczu". Teraz zakłada swoją rodzinę. Zobacz, jak wygląda!

Wielki powrót "Rancza"

Wielki powrót "Rancza" po dekadzie przerwy stał się faktem. W czerwcu 2026 roku ruszyły zdjęcia do nowego sezonu o podtytule "Zemsta wiedźm". Fenomen tego komediowo-obyczajowego hitu TVP tkwi w genialnym, satyrycznym ukazaniu polskiej mentalności i prowincji przez pryzmat fikcyjnej wsi Wilkowyje.Fabuła kręci się wokół Amerykanki Lucy, która dziedziczy dworek i zderza się z lokalnymi układami rządzonymi przez skonfliktowanych braci bliźniaków - wójta i księdza.

Nowa odsłona będzie liczyć 6 odcinków i pokaże losy bohaterów dostosowane do współczesnych realiów. Choć w obsadzie zabraknie zmarłych aktorów (m.in. Pawła Królikowskiego), na plan wrócili m.in. Cezary Żak,

Tak dziś wygląda syn Solejuków z Rancza. Geniusz Wikowyj wyrósł na przystojniaka!

Szymon Solejuk podbił serca widzów

Szymon Solejuk był jednym z siedmiorga dzieci Solejuków. Od początku uznawano go za miejscowego geniusza, chociaż początkowo starał się z tym kryć. Wiele wyszło, gdy okazało się, że przez jego nadmierne czytanie, chłopak posiadł telekinetyczne moce. Przez to musiał trochę zmienić swoje życie, a przez dobre wyniki przeniesiono go do lepszej szkoły. Dzięki Lucy trafił do jednej z najlepszych placówek w Warszawie. Chłopak bez problemu wraca do domu. Pojechał z odmienioną matką na rozdanie dyplomów, a w trakcie zakochał się też w córce wroga jego ojca - Wargaczowej. Obiecał jednak, że skończy szkołę, a dopiero potem będzie myślał o poważniejszych sprawach z Julką.

Jak Szymek Solejuk znalazł się w "Ranczu"?

- Mam doświadczenie występowania od dziecka. Byłem w innych serialach. Ale w „Ranczu” pojawiłem się przez brata, Jędrzeja, który wygrał swój casting. A chcieli, żeby chociaż jedno z rodzeństwa było do siebie podobne, to mnie zgarnęli. Wspominam to dobrze, ale nie wiem, czy ja to pamiętam, czy przez ujęcia […] Nie pamiętam, czy rodzice mnie pytali o to, czy chcę grać - powiedział w Pytaniu na śniadanie aktor.

Co obecnie robi Maciej Cempura?

Maciej Cempura ukończył Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Płocku, I stopień w klasie Akordeonu. Później rozpoczął studia na Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Grał w licznych serialach i produkcjach. Obecnie oprócz spełniania się w aktorstwie, poświęca się też karierze muzycznej.

Maciej Cempura ma obecnie 30 lat i nie ukrywa, że ważna jest też dla niego rodzina. W "Pytaniu na śniadanie" zdradził, że czeka właśnie na swoje pierwsze dziecko.

- Spodziewamy się z żoną dziecka. Wszystko spakowane, tylko czekamy. Cieszę się bardzo na to. To będzie magiczny czas, ale jednocześnie trudny i wymagający. Teraz bardzo dużo pracuję oraz generuję środki, aby dłuższy czas być z żoną i dzieckiem - powiedział Cempura.

Oczywiście, Maciej Cempura zagra w najnowszej odsłonie "Rancza".

A jak obecnie wygląda Szymon Solejuk? To prawdziwy i przystojny mężczyzna!

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