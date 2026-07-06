Wakacje z telefonem. Dzieci Ewa Farnej wpatrzone w ekran smartfona. Pogoda im nie sprzyjała

Piosenkarka odpoczywała nad polskim morzem

Ewa Farna w połowie czerwca zelektryzowała branżę muzyczną. Gwiazda stała się pierwszą w historii kobietą, która wyprzedała trzy solowe koncerty na praskim stadionie Fortuna Arena. Takie wydarzenie muzyczne to ogromny wysiłek fizyczny ale i psychiczny, który wymaga odpoczynku. Dlatego też polsko-czeska artystka przyleciała do Polski wraz ze swoimi dziećmi i mając nadzieję na piękną pogodę, zakwaterowała się w obleganym przez gwiazdy Sopocie.

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Pogoda w Sopocie nie dopisała. Telefony poszły w ruch

Ewa Farna niestety miała wyjątkowego pecha. W dniach, w których przybyła do Polski, pogoda z dnia na dzień radykalnie się zmieniła. Temperatury spadły z niemal 40°C, na około 20°C, a niebo pokryło się chmurami. To jednak nie zepsuło Farnie pobytu. Gwiazda wybrała się z Arturem (7 l.) i Ellą (4 l.) na pyszny obiad, a następnie po pamiątki.

Dzieci gwiazdy nie mogąc pluskać się w morzu nieco się nudziły, dlatego Farna dała im telefony

- mówi nam osoba, która widziała całe zdarzenie. Służyły one nie tylko do oglądania bajek, czy grania w grę, ale także do pamiątkowych zdjęć, które robił chłopiec. Ewa w Sopocie nie nabawiła zbyt długo. Zaledwie trzy dni później musiała zmienić lokalizację. Diwa popu uświetniła swoją obecnością Dni Gminy Krzemieniewo.

Dobrze, że Farnej udało się chociaż chwilę naładować baterie. W końcu w najbliższych tygodniach czeka ją sporo koncertów. Warto przypomnieć, że w lipcu i w sierpniu zagości m,in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

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