Ewa Farna zagrała dla 20 tysięcy widzów. Stadionowy koncert polsko-czeskiej gwiazdy

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-14 11:54

Niesamowity sukces Ewy Farnej! Polsko-czeska piosenkarka właśnie zagrała największy koncert w swojej dotychczasowej karierze. 13 czerwca wokalistka zaprezentowała solowe show na stadionie Fortuna Arena w Pradze, będącym drugą pod względem wielkości areną w Czechach. Wydarzenie zgromadziło około 20 tysięcy widzów, a sama gwiazda nie kryła silnych emocji. Sprawdź, jak wyglądało to wyjątkowe wydarzenie.

Ewa Farna utrzymuje status wielkiej gwiazdy w Czechach

Ewa Farna należy do wąskiego grona rodzimych wykonawców, którym udało się zbudować silną pozycję poza granicami Polski. Od samego początku swojej muzycznej drogi artystka konsekwentnie tworzyła repertuar w dwóch językach, co zaowocowało ogromnym zainteresowaniem zarówno polskiej, jak i czeskiej publiczności. W ostatnich latach wokalistka wyraźnie skoncentrowała się na rozwoju kariery u naszych południowych sąsiadów, gdzie jej status pozostaje na najwyższym poziomie, w przeciwieństwie do polskiego rynku, na którym nie święci już takich triumfów jak w czasach hitów „Cicho” czy „Ewakuacja”. Czescy fani wciąż rozchwytują bilety na jej występy, a najnowsze produkcje regularnie zdobywają szczyty tamtejszych list przebojów, przynosząc jej prestiżowe wyróżnienia. Potwierdzeniem jej niesłabnącej pozycji był występ z 13 czerwca 2026 roku, który okazał się największym solowym wydarzeniem w jej całej dotychczasowej działalności artystycznej.

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Ewa Farna zaprezentowała koncert życia na Fortuna Arena

Do najważniejszego wydarzenia w swojej karierze Ewa Farna przygotowywała się przez wiele miesięcy. Jej wielkie muzyczne przedsięwzięcie miało miejsce na stadionie Fortuna Arena w Pradze, który jest drugim pod względem pojemności obiektem widowiskowo-sportowym u naszych południowych sąsiadów. Na trybunach zasiadło blisko 20 tysięcy wielbicieli polsko-czeskiej piosenkarki. Artystka wystąpiła na imponującej scenie wyposażonej w zaawansowane ekrany, prezentując poziom produkcyjny dorównujący największym światowym gwiazdom. Widowisko zostało wzbogacone o spektakularną oprawę wizualną, elementy pirotechniczne oraz rozbudowane choreografie w wykonaniu licznego zespołu tanecznego. W trakcie występu nie zabrakło momentów pełnych wzruszenia, zwłaszcza gdy zgromadzona publiczność chóralnie odśpiewywała najpopularniejsze przeboje wokalistki.

Gdzie wystąpi Ewa Farna? Trasa koncertowa w Polsce 2026

Podczas nadchodzącego sezonu letniego fani z Polski również będą mieli okazję usłyszeć Ewę Farnę na żywo. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram jej występów:

  • 25 lipca — Festiwal Santander Letnie Brzmienia w Krakowie
  • 8 sierpnia — Festiwal Santander Letnie Brzmienia w Warszawie
  • 22 sierpnia — Festiwal Santander Letnie Brzmienia w Gdańsku
  • 29 sierpnia — Festiwal Santander Letnie Brzmienia we Wrocławiu
  • 5 września — Festiwal Santander Letnie Brzmienia w Poznaniu
Ewa Farna na stadionie w Pradze
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