Anastazji nie było przy Tomaszu Jakubiaku, gdy umierał. Teraz wdowa po szefie kuchni tłumaczy dlaczego

Tomasz Jakubiak otrzymał diagnozę, która okazała się wyrokiem

Wszystko zaczęło się od wstrząsającej diagnozy. U Tomasza Jakubiaka, bardzo lubianego szefa kuchni znanego z występów telewizyjnych m.in. w show "MasterChef Nastolatki", wykryto rzadki, agresywny nowotwór jelita cienkiego i dwunastnicy.

Skontaktowałem się w tej sprawie z przyjacielem, który jest lekarzem. Wieczorem, dzień po badaniu, dał mi znać, że musi ze mną zamienić słowo. Kiedy do niego pojechałem, powiedział, że mam guzy na kościach i na jelitach. Słuchając tego, byłem jakby nieobecny. Nie wierzyłem w to... To był bardzo ciężki cios, którego kompletnie się nie spodziewałem. Pojechałem do domu przekazać informację żonie i dopiero tam się rozkleiłem. Ryczałem jak dziecko... - opowiadał Jakubiak w rozmowie z serwisem byczdrowym.info.

Choroba szybko postępowała, dając przerzuty do kości, miednicy i kręgosłupa. Mimo to kucharz nie zamknął się w sobie, choć przez pierwsze miesiące ukrywał, co się z nim dzieje. W końcu jednak wyznał prawdę o swoim stanie zdrowia i od tamtej pory dzielił się swoją walką z fanami, pokazując zarówno chwile nadziei, jak i ogromnego bólu.

Leczył się poza granicami Polski

Gdy leczenie w Polsce nie przynosiło efektów, rozpoczęła się dramatyczna walka o udział w terapiach za granicą - najpierw hospitalizacja w Izraelu, później transport do Aten. Jakubiak miał przy sobie i fanów, i, co najważniejsze, ukochaną, bardzo wspierającą go żonę. Choć każdy dzień był dla niego ogromnym wysiłkiem, nadzieja na powrót do zdrowia tliła się do samego końca.

Niestety, 30 kwietnia 2025 roku nadeszła najgorsza wiadomość. Tomasz Jakubiak zmarł w wieku zaledwie 41 lat. Żona szefa kuchni w poruszającym oświadczeniu przekazała, że odszedł ukochany mąż, tata i człowiek o wielkim sercu, którego nie da się zastąpić.

Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak - ukochany Tata, Mąż, Kucharz i Człowiek, którego serce biło dla innych - w domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie - poinformowano w social mediach.

Anastazja Jakubiak wyznała, jak wyglądały ostatnie chwile jej męża. Umierał w samotności

Wdowa po Jakubiaku, Anastazja, mimo ogromnego ciosu, jakim była dla niej strata męża, stara się żyć dalej. Ostatnio pojawiła się w podcaście Mateusza Szymkowiaka, gdzie opowiedziała o ostatnich chwilach Tomasza. Okazuje się, że nie było jej w Grecji, gdy Jakubiak odszedł.

Tomek zawsze prosił mnie, że mam nie być przy jego śmierci, a po drugie chciał, żebym zawsze go pamiętała żywego i tak go chcę zapamiętać. (...) W momencie jak dowiedziałam się, że on odchodzi, byłam poza granicami Grecji. Nie mogłabym fizycznie do niego w tym czasie wsiąść w samolot i dolecieć, bo to już się działo - tłumaczyła Anastazja.

W rozmowie z TVN24+ mówiła:

Samo doświadczenie, mogę to nazwać, finalne, czyli samej tej choroby, było można powiedzieć (...) takim uwieńczeniem i dojściem do najczystszej formy miłości i połączenia, które mogłam osiągnąć z nim. Tomek zawsze prosił mnie o dwie rzeczy: żebym nie była przy jego śmierci i żebym zapamiętała go żywego. I tak właśnie chcę go pamiętać.

