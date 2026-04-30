Pierwsza rocznica śmierci Tomasza Jakubiaka. Jego żona opublikowała poruszające zdjęcia

Mija rok od śmierci Tomasza Jakubiaka

W ostatni dzień kwietnia zmarł Tomasz Jakubiak. Uwielbiany telewizyjny kucharz miał zaledwie 41 lat. Kilka miesięcy wcześniej wyznał, że choruje na rzadką odmianę złośliwego nowotworu. Gwiazdor TVN-u zmagał się z chorobą na oczach całej Polski. Gdy tylko pozwoliło mu na to zdrowie, zwracał się do swoich fanów na Instagramie. O walce z chorobą opowiadał również w reportażach "Dzień Dobry TVN". Nie krył przy tym złych chwil. Kibicowała mu cała Polska, a jego przedwczesna śmierć zasmuciła nie tylko jego rodzinę i przyjaciół.

W trakcie choroby jego żona, Anastazja Jakubiak, nie odstępowała do niemal na krok. Dziś opiekuje się małym Tomaszem Juniorem i dba by pamięć o jej mężu nie wygasła. Założyła fundację "W kosmosie", napisała książkę "Spotkajmy się tam, w kosmosie", a pieniądze z rzutki na leczenie Tomasza Jakubiaka przekazała organizacjom wspierającym osoby zmagające się z nowotworami.

Anastazja Jakubiak podsumowała rok bez ukochanego. "Tęsknię niewyobrażalnie"

Anastazja Jakubiak w dniu pierwszej rocznicy ukochanego zamieściła na Instagramie nagranie, w którym pokazała, jak wyglądał jej pierwszy rok bez męża.

Minął rok. Tęsknię niewyobrażalnie, ale idę dalej. Z odwagą, śmiechem i z ogromną wdzięcznością za nas. Kocham. Zawsze - napisała w opisie.

Nagranie składa się z archiwalnych zdjęć oraz nagrań. Widać na nich Tomasza i Anastazję idących razem przez życie, podczas wyjazdów czy za kulisami w pracy. Anastazja wyznała, że każdego dnia tęskni za mężem. Nie mogła jednak pozwolić sobie na popadnięcie w rozpacz. Opisała jak teraz wygląda jej codzienność i co udało jej się osiągnąć przez ostatni rok.

Dzisiaj mija rok, a ja tęsknię każdego dnia niezmiennie. Zmieniam się. Zaczęłam od małych kroków. Wróciłam do pracy, spełniłam kilka naszych wspólnych marzeń, zaczęłam pracować z ludźmi, coraz częściej się śmieję, wydałam książkę, żeby nadać sens twojemu odejściu, pozwalam sobie czuć się na nowo kobietą, spędzam czas z przyjaciółmi i bawię się bez wyrzutów sumienia, bo wierzę, że jesteś obok w promieniach słońca, w ulotnym wspomnieniu i w naszym synku - podsumowała Anastazja Jakubiak.

Sonda Za co najbardziej zapamiętasz Tomasza Jakubiaka? Za kulinarne podboje Za szczery uśmiech i wspaniałą osobowość Za pozytywną aktywność w mediach Za liczne akcje, którym przewodził Za wszystko, to był po prostu dobry człowiek