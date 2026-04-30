Pierwsza rocznica śmierci Tomasza Jakubiaka. Jego żona opublikowała poruszające zdjęcia

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-04-30 13:34

Tomasz Jakubiak przez wiele miesięcy walczył z koszmarną chorobą na oczach całej Polski. Mimo różnych metod leczenia jego życia nie udało się uratować. Lubiany kucharz zmarł w ostatni dzień kwietnia. W pierwszą rocznicę śmierci jego żona zamieściła poruszające nagranie. "Minął rok. Tęsknię niewyobrażalnie" - napisała Anastazja Jakubiak.

Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak
Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak
Galeria zdjęć 35

Mija rok od śmierci Tomasza Jakubiaka

W ostatni dzień kwietnia zmarł Tomasz Jakubiak. Uwielbiany telewizyjny kucharz miał zaledwie 41 lat. Kilka miesięcy wcześniej wyznał, że choruje na rzadką odmianę złośliwego nowotworu. Gwiazdor TVN-u zmagał się z chorobą na oczach całej Polski. Gdy tylko pozwoliło mu na to zdrowie, zwracał się do swoich fanów na Instagramie. O walce z chorobą opowiadał również w reportażach "Dzień Dobry TVN". Nie krył przy tym złych chwil. Kibicowała mu cała Polska, a jego przedwczesna śmierć zasmuciła nie tylko jego rodzinę i przyjaciół.

W trakcie choroby jego żona, Anastazja Jakubiak, nie odstępowała do niemal na krok. Dziś opiekuje się małym Tomaszem Juniorem i dba by pamięć o jej mężu nie wygasła. Założyła fundację "W kosmosie", napisała książkę "Spotkajmy się tam, w kosmosie", a pieniądze z rzutki na leczenie Tomasza Jakubiaka przekazała organizacjom wspierającym osoby zmagające się z nowotworami.

Anastazja Jakubiak podsumowała rok bez ukochanego. "Tęsknię niewyobrażalnie"

Anastazja Jakubiak w dniu pierwszej rocznicy ukochanego zamieściła na Instagramie nagranie, w którym pokazała, jak wyglądał jej pierwszy rok bez męża.

Minął rok. Tęsknię niewyobrażalnie, ale idę dalej. Z odwagą, śmiechem i z ogromną wdzięcznością za nas. Kocham. Zawsze - napisała w opisie.

Nagranie składa się z archiwalnych zdjęć oraz nagrań. Widać na nich Tomasza i Anastazję idących razem przez życie, podczas wyjazdów czy za kulisami w pracy. Anastazja wyznała, że każdego dnia tęskni za mężem. Nie mogła jednak pozwolić sobie na popadnięcie w rozpacz. Opisała jak teraz wygląda jej codzienność i co udało jej się osiągnąć przez ostatni rok.

Dzisiaj mija rok, a ja tęsknię każdego dnia niezmiennie. Zmieniam się. Zaczęłam od małych kroków. Wróciłam do pracy, spełniłam kilka naszych wspólnych marzeń, zaczęłam pracować z ludźmi, coraz częściej się śmieję, wydałam książkę, żeby nadać sens twojemu odejściu, pozwalam sobie czuć się na nowo kobietą, spędzam czas z przyjaciółmi i bawię się bez wyrzutów sumienia, bo wierzę, że jesteś obok w promieniach słońca, w ulotnym wspomnieniu i w naszym synku - podsumowała Anastazja Jakubiak.

Tomasz Jakubiak, Anastazja Jakubiak
Galeria zdjęć 35
Super Express Google News
Sonda
Za co najbardziej zapamiętasz Tomasza Jakubiaka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ JAKUBIAK