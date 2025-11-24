Żona Tomasza Jakubiaka wzrusza internautów. Tak przeżywa stratę ukochanego

W 10. odcinku "MasterChefa" widzowie zobaczyli wyjątkowe wspomnienie Tomasza Jakubiaka, który odszedł w kwietniu tego roku. Uczestnicy programu mieli za zadanie przygotować ulubione danie kulinarne zmarłego jurora, a w studiu pojawiła się jego żona Anastazja. Kobieta obserwowała z sentymentem młodych kucharzy, wspominając męża i jego pasję do gotowania. Poranek poprzedzający emisję poświęcono również rozmowie o tym, jak radzi sobie ich syn, który również zmaga się z ogromną stratą.

Anastazja Jakubiak we wzruszającym wyznaniu. Tak przeżyła żałobę

Po odejściu męża Anastazja postanowiła nie rezygnować z życia. Angażuje się w działania fundacji wspierającej pacjentów onkologicznych i ich bliskich, a w mediach społecznościowych coraz śmielej pokazuje swoją codzienność. Jej profil na Instagramie to miejsce pełne autentyczności, widać w nim zarówno trudne chwile, jak i małe radości dnia codziennego.

W ostatnim nagraniu Anastazja zwróciła się bezpośrednio do osób, które straciły bliskich. Jej przesłanie było jasne i jednoznaczne, według niej żałoba nie ma reguł. Można płakać, śmiać się, tańczyć, wprowadzać zmiany w codziennych przyzwyczajeniach i odnajdywać radość w drobiazgach. Jak sama mówiła:

Jeśli straciłeś bliską ci osobę, to dzisiaj życzę ci wolności bycia sobą bez obawy o oceny innych. Jak chcesz to płacz, śmiej się, baw się, krzycz, tańcz, rób to, na co tylko masz ochotę, co ci pomaga w danej chwili. Wolności od tabu, mówienia o tym, co czujesz wtedy kiedy chcesz i jak chcesz, bez żadnych blokad. Wolności w zmianie przyzwyczajeń, smaków, kulinarnych doznań i ubiorów. Wolności bycia sobą w nowej rzeczywistości - wyjawiła w sieci Anastazja.

