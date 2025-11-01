Siostra Jakubiaka dodała wzruszający wpis. Pokazała ich wspólne zdjęcia sprzed lat

Rodzina, przyjaciele i fani wciąż nie mogą pogodzić się ze śmiercią Tomasza Jakubiaka – znanego kucharza i prezentera, który odszedł 30 kwietnia po walce z chorobą nowotworową. Miał 41 lat. Przez kilka miesięcy zmagał się z rzadkim nowotworem jelita i dwunastnicy. W styczniu 2025 roku Tomasz sam poprosił o pomoc, organizując zbiórkę na leczenie. Niestety, mimo ogromnego wsparcia, choroba okazała się silniejsza.

1 listopada, w dniu refleksji i wspomnień, siostra kucharza – Joanna Jakubiak – opublikowała w mediach społecznościowych wzruszające wideo, w którym pokazała archiwalne nagrania i wspólne chwile z bratem. Pod filmem zamieściła bardzo osobisty wpis, który poruszył internautów.

Mówią, że czas leczy rany… Ale jak czas może wyleczyć kawałek wyrwanego serca? Jak może uleczyć pękniętą duszę? Nie wierzę w to, co mówią. Przecież dosłownie przed chwilą trzymałam Cię za rękę. Ta pustka jest tak wymowna, tak wszechobecna. Czuję ją w całym ciele, widzę w oczach naszej mamy, uśmiechu Twojego synka, słyszę w głosach bliskich. Było Cię zawsze tak dużo — tak intensywnie, tak głośno. Trzydzieści sześć lat byłeś moim bratem. Jak niby czas ma sprawić, że ten brak przestanie boleć? Zabieram Cię ze sobą do kuchni. Odtwarzam Twoje przepisy, wertuję nasze książki, oglądam programy. Łapię się każdej możliwości, która trzyma mnie w ułudzie Twojego bycia — tu i teraz. Jakbym mogła siłą woli ten „niebyt” odsunąć od siebie. Jest ciemna, cicha noc. Siedzę i puszczam nasze filmy z dzieciństwa. Płaczę. Tęsknię. Kocham. Oglądam i czekam. Czekam na ten wiatr, co odgoni...💔

– napisała.

W komentarzach pojawiły się setki słów wsparcia od fanów i przyjaciół Tomasza Jakubiaka. Wielu z nich podkreślało, że jego pasja, autentyczność i serdeczność na zawsze pozostaną w pamięci widzów.

Żona Tomasza Jakubiaka również nie ukrywa tęsknoty

Pół roku po śmierci ukochanego głos zabrała także Anastazja Jakubiak, żona kucharza. W emocjonalnym wpisie opublikowanym w sieci wspominała męża, który zmarł podczas leczenia w Grecji, gdzie wyjechał w nadziei na skuteczną terapię. W półrocznicę jego odejścia podzieliła się wzruszającą wiadomością.

6 miesięcy. Tyle Cię z nami nie ma. Wyruszyłeś w swoją podróż i chociaż obiecałeś, że spotkamy się kiedyś, tam w kosmosie, to nie potrafię nie tęsknić. Każdego dnia. Wierzę, że patrzysz na mnie i na Bąbla z góry. To daje mi siłę. Aby wstać, uśmiechnąć się i co rano ruszyć w poszukiwaniu radości życia. Byłbyś zadowolony – udaje się coraz częściej

– napisała Anastazja.

Wdowa po kucharzu ujawniła także, że spełniła jego ostatnią wolę, przekazując pieniądze zebrane na leczenie na cele, które Tomaszowi były szczególnie bliskie.