Uroczystość Wszystkich Świętych to czas, w którym nasze myśli same kierują się ku tym, który odeszli. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pożegnaliśmy wiele osób związanych ze światem sztuki, nauki, mediów czy polityki. Część z nich odeszła spokojnie w otoczeniu najbliższych, innych śmierć zabrała przedwcześnie.

Jadwiga Jankowska-Cieślak odeszła nagle. Mało kto wiedział o jej chorobie

Na początku grudnia 2024 roku odszedł Stanisław Tym. Legendarny artysta zmarł w wieku 87 lat. W ostatnich latach życia zmagał się z chorobą nowotworową. Stanisława Tyma pochowano na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pożegnali go bliscy, przyjaciele i wielu fanów. Dla niektórych żałobników zaskoczeniem mogło być to, ze uroczystość miała świecki charakter.

W grudniu pożegnaliśmy również Ewelinę Ślotałę. Pisarka zmarła niespodziewanie w wielu zaledwie 35 lat. Dopiero po jej śmierci, matka pisaki zdradziła, że Ślotała przez prawie miesiąc była w śpiączce. Niestety, krwotok wewnętrzny, którego doznała, osłabił jej serce. Lekarze długo walczyli o jej życie. Autorka "Matek Konstancina" osierociła kilkuletniego syna.

W połowie stycznia odszedł Stanisław Brudny. Wielki aktor miał prawie 95 lat. Mimo zaawansowanego wieku niemal do końca życia grał na scenie. Jego śmierć pogrążyła w żałobie całe środowisko aktorskie. Żegnali go znajomi oraz przyjaciele z teatrów i ekranów, w tym Cezary Pazura.

Do samego końca na scenie występowała również Jadwiga Jankowska-Cieślak. Mimo poważnych problemów zdrowotnych, nie poddawała się. Krótko przed śmiercią przygotowywała się do występu razem z Danielem Olbrychskim. Aktor był jedną z nielicznych osób, które wiedziały o chorobie aktorki. Jankowska-Cieślak została pochowana 23 kwietnia. Spoczęła w Józefowie obok swojego zmarłego dekadę wcześniej męża.

Cała Polska opłakiwała śmierć Joanny Kołaczkowskiej

W ostatni dzień kwietnia zmarł Tomasz Jakubiak. Uwielbiany telewizyjny kucharz miał zaledwie 41 lat. Kilka miesięcy wcześniej wyznał, że choruje na rzadką odmianę złośliwego nowotworu. Gwiazdor TVN-u zmagał się z chorobą na oczach całej Polski. Gdy tylko pozwoliło mu na to zdrowie, zwracał się do swoich fanów na Instagramie. O walce z chorobą opowiadał również w reportażach "Dzień Dobry TVN". Nie krył przy tym złych chwil. Kibicowała mu cała Polska, a jego przedwczesna śmierć zasmuciła nie tylko jego rodzinę i przyjaciół.

7 maja odszedł Michał Orzechowski, czyli DJ Hazel. Muzyk zmarł tragicznie - popełnił samobójstwo. Pozostawił zrozpaczoną narzeczoną oraz syna Maksymiliana. Pogrzeb odbył się 15 maja w Starych Babicach. W kościele nieopodal ołtarza ustawiono urnę, która przyciągała wzrok radosnym błękitnym kolorem i nadrukiem motyli.

Sonia Szklanowska odeszła niespodziewanie w maju bieżącego roku. Gwiazda "Hotelu Paradise" miała zaledwie 25 lat. Przykrą informację potwierdzili jej bliscy. Po tragedii na jaw zaczęły wychodzić przykre fakty z jej życia. Sonia zmagała się z wieloma problemami i na własnej skórze poznała ciemne strony sławy. Pogrzeb Soni odbył się 24 maja w Świekatowie. Na niewielkim cmentarzu pojawiły się tłumy. Wiele osób trzymało w ręku symboliczną białą różę.

Prawdziwe tłumy żegnały również Joannę Kołaczkowską. Gwiazda kabaretu Hrabi zmarła 17 lipca. W kwietniu jej przyjaciele z kabaretu przekazali, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był to kolejny raz, gdy Joanna walczyła z rakiem. Niestety, tym razem przeciwnik był silniejszy. Kilka dni przed pogrzebem członkowie kabaretu Hrabi przekazali prośbę bliskich oraz samej Joanny Kołaczkowskiej do żałobników. Artystka poprosiła, by zamiast kwiatów przekazać datki na organizację charytatywną.

Stanisław Sojka odszedł niespodziewanie. Do końca koncertował

W lipcu pożegnaliśmy również wielkiego artystę, Tadeusza Rolkego. Legendarny fotograf miał 96 lat. To on zrobił najpiękniejsze zdjęcia Małgorzacie Braunek, Kalinie Jędrusik, czy Beacie Tyszkiewicz. Na zawsze zapisał się w historii nie tylko Polskiej, ale też światowej fotografii. W sierpniu 2024 roku w Warszawie powstała Fundacja im. Tadeusza Rolke, której celem jest opieka nad jego artystycznym dorobkiem. Fundacja wspiera też polską kulturę, szczególnie fotografię.

Stanisław Sojka zmarł niespodziewanie 21 sierpnia. Odszedł niedługo po tym, jak wziął udział w próbie generalnej przed występem podczas Top of the Top Sopot Festival 2025. Jego śmierć wstrząsnęła show-biznesem i oddanymi fanami, ale największy cios zadała rodzinie. Pogrzeb artysty odbył się w poniedziałek, 8 września. Wśród żałobników można było zobaczyć wiele znanych twarzy.

5 września w tragicznym wypadku zginęła Katarzyna Stoparczyk. Miała zaledwie 55 lat. Dziennikarka cieszyła się ogromną sympatią zarówno branży, jak i słuchaczy. Jak nikt inny, potrafiła rozmawiać z dziećmi. Pogrzeb Stoparczyk odbył się niecałe dwa tygodnie po tragicznej śmierci dziennikarki. Świątynia i cmentarz szybko zapełniły się po brzegi. W sprawie śmierci dziennikarki nadal prowadzone jest śledztwo.

1 października zmarł Jacek Wójcik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu "Królowe życia". Widzowie TTV pokochali jego charakterystyczne poczucie humoru. Przez lata tworzył on ekranowy duet z Dagmarą Kaźmierską. Oficjalna przyczyna śmierci nie została ujawniona, jednak w sieci pojawiły się informacje, że Wójcik zmagał się z poważną chorobą. Pogrzeb "Dżejka" odbył się 4 października w Kłodzku.

