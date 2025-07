Nie żyje legendarny fotograf gwiazd! Tadeusz Rolke uwiecznił Braunek, Demarczyk i Wajdę

Tadeusz Rolke w młodości przeszedł przez piekło niemieckiego obozu, a potem komunistycznego więzienia. Kiedy wyszedł na wolność zaczął robić zdjęcia, to on uwiecznił największe polskie gwiazdy PRL: Małgorzatę Braunek, Kalinę Jędrusik, Ewę Demarczyk, Andrzeja Wajdę. Pracował prawie do ostatniej chwili. Tadeusz Rolke zmarł w wieku 96 lat. Fotografie Tadeusza Rolke publikowano w najpoczytniejszych pismach PRL: "Stolica", "Świat", "Polska" czy "Ty i Ja", "Przekrój". bJego prace publikowane były w prestiżowych tytułach, takich jak "Stern", "Die Zeit", "Der Spiegel" czy "Art".

Niemiecka niewola i komunistyczne więzienie

Tadeusz Rolke przyszedł na świat 24 maja 1929 r. w Warszawie. Do historii przeszedł jako jeden z największych polskich fotografów. Rolke jako młody chłopak był świadkiem i uczestnikiem najgorszych wydarzeń XX wieku. W Szarych Szeregach walczył w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem "Wilk". Po upadku powstania trafił do niemieckiej niewoli i został wysłany na przymusowe roboty. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do Warszawy.

Rolke nie dostał się na Uniwersytet Warszawski, bo z racji na swój udział w Szarych Szeregach był postrzegany jako "wróg ludu". Dostał się na Katolicki Uniwersytet Lubelski, po czym kontynuował jednak naukę na Uniwersytecie Warszawskim. Jednak w 1952 roku Urząd Bezpieczeństwa PRL doprowadził do tego, że Rolke został aresztowany i oskarżony o udział w fikcyjnej "organizacji przestępczej". Przetrzymywano go przez 2 lata w warszawskim więzieniu "Toledo", a później w w Barczewie i Iławie.

Po wyjściu na wolność Tadeusz Rolke rozpoczął pracę w Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie, To tu nauczył się robić zdjęcia.

Tadeusz Rolke, fotograf gwiazd

W 1970 roku Tadeusz Rolke emigrował do Niemiec. Do Polski wrócił w latach 80., gdzie wykładał na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Warszawskiej Szkole Fotografii. To non zrobił najsłynniejsze zdjęcia m.in. Małgorzaty Braunek, Zbigniewa Cybulskiego, Ewy Demarczyk, Kaliny Jędrusik, Tadeusza Kantora, Beaty Tyszkiewicz i Andrzeja Wajdy. Był aktywny zawodowo prawie do ostatnich dni .

W sierpniu 2024 roku w Warszawie powstała Fundacja im. Tadeusza Rolke, której celem jest opieka nad jego artystycznym dorobkiem. Fundacja wspiera też polską kulturę, szczególnie fetografię.

Pogrzeb artysty odbędzie się na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.