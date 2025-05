Pogrzeb DJ-a Hazela. Nie było trumny. Wyjątkową urnę z prochami ozdobiono w szczególny sposób!

15 maja zaplanowano pogrzeb Michała Orzechowskiego, czyli DJ-a Hazela. Muzyk pozostawił narzeczoną, z którą wychowywał jej synów z poprzedniego związku, oraz syna Maksymiliana. Napis na wieńcu od niego sprawia, że łzy same cisną się do oczu. Uwagę zwraca też urna w motyle, którą ozdobiono słuchawkami oraz kolorowe zdjęcie muzyka, na którym szeroko się uśmiechał. Takim zapamiętają go bliscy!