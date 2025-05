Narzeczona tragicznie zmarłego DJ Hazela jest załamana. "Nieprędko wybaczę, że już Ciebie nie ma"

Pożegnały go tłumy

Informacja o śmierci Michała Orzechowskiego, który szerzej był znany jako DJ Hazel, wstrząsnęła jego fanami, ale najbardziej odbiła się na jego najbliższych. Muzyk pozostawił narzeczoną, z którą zaręczył się w sierpniu 2024 r. Zakochani planowali wspólną przyszłość, rozmawiali o starości we dwoje. Niestety, jak wynika z ustaleń prokuratury, DJ Hazel popełnił samobójstwo.

DJ Hazel pozostawił narzeczoną. Kobieta opublikowała wzruszający wpis

DJ Hazel udzielał się muzycznie, ale nie tylko. Miał też zajazd w Skępem. To właśnie nad jeziorem Skępe odnaleziono ciało Orzechowskiego.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł właściciel naszego zajazdu. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi - czytamy na facebookowym profilu Zajazdu Mihałufka.

Osobą najbliższą Orzechowskiemu była jego narzeczona, która po śmierci mężczyzny opublikowała wpis pełen tęsknoty.

Wciąż i wciąż nie wierzę! Michatku mój kochany, jak mam iść dalej bez Ciebie? Obiecaliśmy sobie w dzień zaręczyn, że już na zawsze razem w zdrowiu i w chorobie, że będziemy wzajemnie na starość pampersy sobie zmieniać. A teraz zostałam sama. Prowadź mnie, proszę, teraz jako Anioł Stróż dobrą drogą, broń mnie, proszę, by już nikt więcej mnie nie skrzywdził. Tak bardzo Cię Kocham i wiem, że Ty mnie też - czytamy na instagramowym profilu Orzechowskiego.

Kobieta dodała ze smutkiem:

Odszedłeś i zabrałeś ze sobą część mojego serduszka, a część swojego zostawiłeś. Każdego dnia będę szukać Ciebie. Każdego dnia będę uczyć się żyć bez Ciebie. Tak wiele Ci zawdzięczam. Za tak wiele Ci dziękuję. Ale nieprędko wybaczę, że już Ciebie nie ma.

DJ Hazel zaręczył się 24 sierpnia. Zmarł niespełna 9 miesięcy później

Dzień zaręczyn był i dla Orzechowskiego, i dla jego ukochanej bardzo szczęśliwy. Oboje w sieci zamieścili zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

Wielkie brawa dla Michałka za zorganizowanie zaręczyn w jedną dobę i nie zrobił daty, której mogłabym się domyślić jak rocznica, urodziny czy święta... po prostu wybrał 24.08.2024 r., bo tego dnia zobaczył, że będzie piękna pogoda i cudny zachód słońca. Jesteś najlepszym, co mogło mnie w życiu spotkać, zaraz po dzieciach - pisała Zosia, mama dwóch chłopców.

Na Instagramie nie brakuje zdjęć zakochanej pary. DJ Hazel i jego narzeczona mieli wielkie plany. Niestety, przekreśliła je śmierć muzyka.

Jak czytamy na stronie Prokuratury Okręgowej we Włocławku, trwa śledztwo w sprawie "doprowadzenia 44-letniego mężczyzny do targnięcia się na własne życie poprzez namowę lub udzielenie pomocy". To, jak wyjaśnił prokurator standardowa procedura.

