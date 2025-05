Magda Narożna w żałobie: „Nie jestem w stanie w to uwierzyć…”

W środę, 7 maja 2025 roku media obiegła wstrząsająca wiadomość. Michał Orzechowski, znany szerzej jako DJ Hazel, zmarł w wieku 44 lat. Ciało znanego muzyka i DJ-a zostało znalezione w samochodzie zaparkowanym nad brzegiem jeziora w miejscowości Skępe (woj. kujawsko-pomorskie). Policja i prokuratura prowadzą śledztwo. Trwa ustalanie przyczyn tragedii, choć na razie brak potwierdzenia udziału osób trzecich.

Magda Narożna żegna przyjaciela

Magda Narożna nie może pogodzić się ze śmiercią DJ-a Hazela. Rzesze fanów są zdruzgotane, a sieć zalewają wzruszające wspomnienia i pożegnania. „Nie jestem w stanie nic napisać” – wyznała artystka, w łamiącym serce wpisem.

Michał… Przyjacielu! Nie jestem w stanie w to uwierzyć… nie jestem w stanie nic napisać! Bo łzy rozpaczy na to nie pozwalają! Takiego Cię chcę pamiętać! Do zobaczenia po drugiej stronie…

Magda zamieściła też piękne wspólne zdjęcie, do którego zapozowali na tle tłumu fanów - uśmiechnięci, zadowoleni, rozbawieni. Słowa te odbiły się szerokim echem w sieci, a pod postem pojawiły się setki komentarzy od fanów, znajomych i współpracowników Hazela.

DJ Hazel – legenda klubowej sceny w Polsce

Michał Orzechowski był jednym z najbardziej rozpoznawalnych DJ-ów w Polsce. Znany z dynamicznych setów i setek występów na największych imprezach klubowych i plenerowych. W branży działał od ponad 20 lat. Występował zarówno w kraju, jak i za granicą – m.in. w USA i Wielkiej Brytanii. Był ikoną polskiej sceny klubowej, którą współtworzył od końca lat 90.

Polski światek muzyki klubowej pogrążony w żałobie

Informacja o śmierci DJ-a Hazela wstrząsnęła środowiskiem muzyki elektronicznej i klubowej w Polsce. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne kondolencje i wspomnienia. Organizatorzy festiwali, współpracownicy i fani zgodnie podkreślają, że Hazel był nie tylko profesjonalistą, ale też człowiekiem pełnym pasji i energii. „Nie mogę w to uwierzyć…” – to jedno z najczęściej powtarzanych zdań w komentarzach. Dla wielu to szok, z którym nie potrafią się pogodzić. DJ Hazel pozostawił po sobie nie tylko muzykę, ale i ogromną pustkę. Fani, przyjaciele i cała scena klubowa żegnają go z niedowierzaniem i bólem.

Śledztwo w sprawie śmierci Michała Orzechowskiego

Policja bada wszystkie okoliczności śmierci. Z informacji mediów wynika, że ciało Michała Orzechowskiego znaleziono w samochodzie stojącym nad wodą. Prokuratura wyklucza na ten moment udział osób trzecich, ale finalne wnioski będą znane po zakończeniu postępowania.

