Wzruszające słowa Olbrychskiego na pogrzebie Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. "Jadzia to było zjawisko"

Tłum gwiazd pożegnał Jadwigę Jankowską-Cieślak

We wtorek 15 kwietnia do mediów trafiła przykra wiadomość o śmierci Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Ceniona aktorka odeszła w wieku 74 lat. Pochówek Jadwigi Jankowskiej-Cieślak zaplanowano na 23 kwietnia na godzinę 13:00 na cmentarzu parafialnym w Józefowie. W ogłoszeniu nie wspomniano o mszy, co mogło zdziwić fanów 74-latki.

W dniu ostatniego pożegnania sprawa się wyjaśniła - aktorkę uhonorowano przemówieniami nie w kościele, a na cmentarzu, gdzie stawiło się wiele znanych osób. Nie było krzyża ani księdza, a pracownicy domu pogrzebowego nieśli jedynie zdjęcie Jadwigi Jankowskiej-Cieślak i tabliczkę z jej nazwiskiem.

Niedługo przed godziną 13 na cmentarzu w Józefowie, gdzie dekadę wcześniej pochowano męża Jankowskiej-Cieślak, zaroiło się od gwiazd, które postanowiły oddać hołd bardzo lubianej i szalenie utalentowanej aktorce. Nie mogło zabraknąć Daniela Olbrychskiego, z którym Jankowska do niedawna jeszcze grała na scenie.

Zobacz również: Jadwiga Jankowska-Cieślak całe życie kochała tylko jego! "Jestem kobietą jednego mężczyzny"

Wzruszająca przemowa Daniela Olbrychskiego. "Jadzia to było zjawisko"

Jadwiga Jankowska-Cieślak przed śmiercią pracowała nad wyjątkowym projektem. Grała jedną z głównych ról u boku Daniela Olbrychskiego (80 l.) w spektaklu "Przebłyski". Sztuka w reżyserii Agaty Dudy-Gracz to przejmująca historia spotkania w chwili śmierci. Dla Olbrychskiego i Jankowskiej-Cieślak było to pierwsze spotkanie na scenie po pięćdziesięciu latach, na które bardzo się cieszyli. Pod koniec roku zasiedli razem na kanapie "Halo, tu Polsat", gdzie opowiadali o nadchodzącej premierze.

Legendarny aktor od zawsze był ogromnym fanem talentu Cieślak i śledził jej karierę od samego początku. W wywiadach wielokrotnie zachwycał się nad koleżanką po fachu. To on był jedną z niewielu osób, która wiedziała o chorobie aktorki. Na kilka dni przed jej śmiercią odwiedził ją w szpitalu. Nie mogło go też zabraknąć na pogrzebie Jankowskiej-Cieślak. Podczas ceremonii pogrzebowej przemówił do zebranych na cmentarzu żałobników. "Ta modlitwa nie była zbyt skuteczna, bo bólu w swoim życiu Jadzia miała duży bagaż" - rozpoczął.

Jadzia to było zjawisko. Pamiętam, jak wypatrzył ją mój przyjaciel Adam Hanuszkiewicz i ożenił nas w sztuce Fredry "Mąż i żona", którą graliśmy w Teatrze Narodowym - wspominał ich pierwsze aktorskie spotkanie.

W dalszej części przemówienia wspomniał o pamiętnym festiwalu w Cannes z 1982 roku, gdy Jadwiga Jankowska-Cieślak jako pierwsza Polska otrzymała Złotą Palmę. Aktorka została wyróżniona za rolę w węgierskim filmie "Inne spojrzenie". Oklaskiwał ją wtedy i Olbrychski, który namawiał ją, by wykorzystała tę szansę i została we Francji na dłużej. Jednak Jadwiga myślała tylko o powrocie do rodziny.

Pamiętam, jak po przyjęciu zanosiłem jej do hoteliku te wszystkie prezenty. Namawiałem ją, by została jeszcze, pojechała do Paryża, żeby obecność jej na wszystkich okładkach pism francuskich zaowocowała jakąś wspaniałą agencją aktorską, wywiadami. By kuć żelazo, póki gorące, ale ona powiedziała, że nie, że musi do kraju, gdzie był mąż, pierwszy syn. Tęsknota za rodziną była ważniejsza niż cała ta kariera - podkreślił Daniel Olbrychski.

Zobacz również: Pogrzeb Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Niebywałe zachowanie Agaty Buzek przed grobem

QUIZ: Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki PRL-u Pytanie 1 z 10 W jakim filmie zadebiutowała ikona polskiego kina - Kalina Jędrusik? "Ewa chce spać" "Kalosze szczęścia" "Sygnały" Następne pytanie