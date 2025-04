Tak pożegnano Jadwigę Jankowską-Cieślak. Co z mszą? Nie było krzyża, jedynie zdjęcie gwiazdy i tabliczka z nazwiskiem

Jadwiga Jankowska-Cieślak zmarła nagle 2 miesiące po tym, jak celebrowała 74. urodziny. Aktorka wcześniej chorowała, trafiła do szpitala, jednak wszyscy wierzyli, że wróci i do zdrowia, i do grania. Miała przecież wielkie plany! Niestety, jej wielbiciele już nie zobaczą gwiazdy na deskach teatru.

Jankowska-Cieślak odeszła 15 kwietnia, a 8 dni później odbył się jej pogrzeb. Datę i miejsce pochówku aktorki zdradziła w sieci jej koleżanka po fachu. Zabrakło jednak informacji o pożegnaniu w kościele.

Pogrzeb Jadwigi Jankowskiej-Cieślak

17 kwietnia Maja Komorowska poinformowała w sieci, że pogrzeb Jadwigi Jankowskiej-Cieślak odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 13:00 na cmentarzu parafialnym w Józefowie.

Brama od ulicy Puszkina - uściśliła aktorka.

Nie wspomniała o nabożeństwie, nie podała adresu kościoła, w którym miałaby odbyć się msza. To mogło zdziwić wielbicieli gwiazdy. Zazwyczaj bowiem pochówek na cmentarzu poprzedzony jest pożegnaniem zmarłej osoby, oczywiście gdy ta była wierząca, podczas uroczystej mszy. Jeśli nabożeństwa z jakiegoś powodu się nie planuje, zmarłego lub zmarłą żegna, zazwyczaj już na cmentarzu, mistrz ceremonii. Wówczas mamy do czynienia z pochówkiem świeckim.

Jadwiga Jankowska-Cieślak spoczęła w Józefowie obok swojego zmarłego dekadę wcześniej męża. Jej prochy pochowano w drewnianej, prostej urnie, która w czasie uroczystości pogrzebowych została ozdobiona białymi różami i pomarańczowymi gerberami. W ostatniej drodze aktorce towarzyszyli m.in. Ewa Błaszczyk, Maja Komorowska i Daniel Olbrychski, a biało-czerwony wieniec pogrzebowy przesłał Szymon Hołownia.

Podczas pochówku nie było krzyża, a pracownicy domu pogrzebowego nieśli jedynie zdjęcie gwiazdy i tabliczkę z jej nazwiskiem.

Jadwiga Jankowska-Cieślak unikała kościoła. Miała ważny powód

Jadwiga Jankowska-Cieślak wyznała kiedyś, że, choć była aktorką i często występowała, cierpiała na lęk przed tłumem i publicznymi zgromadzeniami. W rozmowie z 2021 roku mówiła o tym wprost. Ze względu na przypadłość unikała chodzenia do kościoła.

W kościele dostawałam ataków paniki. Aż się rozchorowałam. Normalnie fizycznie coś mi się porobiło na tle reumatycznym. Po trzech miesiącach w szpitalu przestałam chodzić na msze. Czułam tak nieprawdopodobny opór, że nie było mowy, żeby mnie tam zaciągnąć. Ataki ustały - zdradziła w magazynie "Wysokie Obcasy Extra".

Gwiazda miała cierpieć na demofobię - zaburzenie lękowe objawiające się strachem przed zgromadzeniami ludzi.

