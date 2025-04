Film "Inne spojrzenie", w którym zagrała główną rolę, powstawał specjalnie z myślą o canneńskim festiwalu. Stworzono aż trzy wersje, a ostatecznie to ta opowiadająca o miłości została pokazana jury. I to właśnie ta kreacja w 1982 roku przyniosła Jadwidze Jankowskiej-Cieślak najwyższe uznanie - Złotą Palmę.

Po powrocie do Polski kariera Jadwigi Jankowskiej-Cieślak została brutalnie zatrzymana. Nie przez brak propozycji – ale przez cenzurę.

Wróciłam tutaj i szlaban opadł, kurtyna zapadła i żadnego dostępu do mnie, bo niedziałające telefony, bo poczta cenzurowana i tak to wszystko się tak zrobiło, tak pff, rozpłynęło się we mgle. Przychodziły propozycje ról dla mnie do firmy Film Polski i te propozycje były niszczone, wrzucone do kosza. O czym dowiedziałam się po paru latach, jak bywałam już za granicą i spotykałam się przypadkowo z ludźmi z tej branży i właśnie mówili, że, no ale jak to, to czemu pani rezygnowała, no przecież tyle razy, żeśmy się zgłaszali - wspominała aktorka w rozmowie z Katarzyną Michałkiewicz.