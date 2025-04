W dniu pogrzebu Jadwigi Jankowskiej-Cieślak niesamowite zdjęcie wpadło do sieci! Płakać się chce

Jadwiga Jankowska-Cieślak - śmierć, pogrzeb

Jadwiga Jankowska-Cieślak nie żyje - ta smutna wiadomość obiegła media we wtorek, 15 kwietnia. Informację o śmierci znakomitej aktorki przekazała agencja Malawski. - Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że odeszła Jadwiga Jankowska-Cieślak. Wielka, wybitna aktorka i wspaniały człowiek. Nasza współpraca była ogromnym zaszczytem. Wielki żal - czytaliśmy we wpisie opublikowanym na Facebooku. Od naszego dziennikarza o tym, że Jadwiga Jankowska-Cieślak nie żyje, dowiedziała się z kolei Grażyna Szapołowska. Wiadomość ta wstrząsnęła gwiazdą polskiego kina.

Odeszła przyjaciółka i osoba, która była bardzo skromna, a miała ogromny talent, niesamowitą wrażliwość. Ojej, ale mnie Pan uderzył teraz

- mówiła zdruzgotana. Dwa dni po śmierci aktorki inna jej przyjaciółka - Maja Komorowska - zdradziła szczegóły pogrzebu Jadwigi Jankowskiej-Cieślak.

Pogrzeb Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Do sieci wpadło niesamowite zdjęcie. Płakać się chce

Ostatnie pożegnanie artystki nagrodzonej Złotą Palmą na festiwalu w Cannes obędzie się w 23 kwietnia w podwarszawskim Józefowie. Początek pogrzebu zaplanowany jest na godzinę 13.00. Aktorka spocznie w grobie, w którym dziesięć lat temu pochowany został Piotr Cieślak, jej ukochany mąż, którego nazywała "pierwszą i jedyną miłością" i "pierwszym i jedynym mężczyzną". W dniu pogrzebu Jadwigi Jankowskiej-Cieślak do sieci wpadło niesamowite zdjęcie aktorki. Na fotografii z 2024 roku widzimy ją w towarzystwie Stanisława Brudnego, znakomitego aktora, który także zmarł w tym roku. Zarówno on, jak i Jadwiga Jankowska-Cieślak występowali w teatrze niemal do śmierci. Wspomniane zdjęcie zrobiła i wrzuciła do sieci Bożena Stachura. Wykonane zostało ono w Teatrze Polskiego Radia. Dziś płakać się chce, patrząc na tę fotografię. Ani Jadwiga Jankowska-Cieślak, ani Stanisław Brudny na ziemskiej scenie już nie wystąpią...

W galerii prezentujemy zdjęcia Jadwigi Jankowskiej-Cieślak z różnych okresów kariery