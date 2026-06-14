Gwiazdy na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Artyści uświetnili kolejny finał wzruszającej imprezy

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-14 16:48

Niezwykłe emocje i wzruszające duety wypełniły krakowski Rynek Główny podczas kolejnego finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. To wyjątkowe wydarzenie, organizowane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, po raz kolejny udowodniło, że prawdziwy talent i miłość do muzyki nie znają barier. Kto wystąpił?

Kolejny finał Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, który odbył się na malowniczym Rynku Głównym w Krakowie, po raz kolejny zgromadził widzów pragnących doświadczyć magii muzyki i ludzkiej wrażliwości. Organizowany przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” festiwal od lat stanowi unikalną platformę dla młodych, utalentowanych osób z niepełnosprawnościami, dając im szansę na spełnienie artystycznych marzeń. Jak zawsze, na wydarzeniu nie zabrakło największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Festiwal Zaczarowanej Piosenki 2026 - kto wygrał?

Festiwal Zaczarowanej Piosenki to konkurs dla uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami, który w ubiegłym roku skończył dwadzieścia lat. Inicjatorką festiwalu jest m.in. ceniona aktorka Anna Dymna, prowadząca Fundację "Mimo wszystko" - wspierającą na co dzień osoby z niepełnosprawnościami.

Na przestrzeni już ponad dwóch dekad organizatorzy współpracowali z wieloma zaangażowanymi twórcami i instytucjami, by pokazywać moc kryjącą się w muzyce. W 2026 roku odbyła się osiemnasta edycja, której finał w Krakowie zwyciężyła Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy. Zgodnie z tradycją, w puli nagród znajdowały się stypendia artystyczne oraz statuetki Zaczarowanego Ptaszka.

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Gwiazdy na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 2026
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Nie brakowało także znanych twarzy. Na scenie uczestnikom - podobnie jak w poprzednich edycjach - towarzyszyli Alicja Majewska, Igo, Julia Pietrucha, Kaśka Sochacka, Krzysztof Cugowski i Ralph Kaminski. Utalentowani finaliści śpiewali przeboje, do których słowa napisał Marek Dutkiewicz, przewodniczący festiwalowego jury. Zasiedli w nim także m.in. Urszula Dudziak, Artur Barciś, Magda Steczkowska czy Monika Kuszyńska.

Poza tym na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 2026 zjawili się aktorzy Maciej Musiał i Mateusz Janicki, a nad wszystkim niezmiennie czuwała Anna Dymna. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

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Anna Dymna
FESTIWAL ZACZAROWANEJ PIOSENKI