Jak przygotować dziecko na zawody przyszłości? W świecie sztucznej inteligencji kluczowe będą empatia i współpraca

- Raport Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje, że sztuczna inteligencja szybko zastąpi pracowników wykonujących nudne i powtarzalne zadania
- Zwykła empatia i chęć nieszablonowego myślenia to obecnie najważniejsze cechy przygotowujące malucha na zawody przyszłości
- Strona internetowa organizacji UNICEF podpowiada, że zaledwie dziesięć minut wspólnej zabawy dziennie świetnie pomaga uczyć dziecko współpracy
- Głośne przyznawanie się do własnych pomyłek przy kuchennym stole buduje w dziecku odwagę do podejmowania nowych wyzwań
Jak sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy dla naszych dzieci?
Kiedy posyłamy malucha do przedszkola, rzadko myślimy o tym, kim będzie za dwadzieścia lat. Tymczasem świat pędzi do przodu i wiele zawodów po prostu zniknie z powodu rozwoju technologii. Jak czytamy w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego, do 2030 roku maszyny i programy zastąpią miliony pracowników, ale na ich miejsce powstaną zupełnie nowe stanowiska związane z komputerami i danymi.
Wszystko dlatego, że sztuczna inteligencja świetnie radzi sobie z powtarzalnymi zadaniami, które do tej pory wykonywali na przykład kasjerzy czy pracownicy biurowi. Właśnie z tego powodu nie ma sensu uczyć dzieciaków kucia wszystkiego na pamięć, skoro w przyszłości będą współpracować z nowoczesnymi programami. Warto skupić się na tym, czego żadna maszyna szybko nie skopiuje, czyli na typowo ludzkich cechach i mięzkich umiejętnościach.
Jakie uniwersalne umiejętności warto rozwijać u malucha już dziś?
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazała niedawno trzy najważniejsze umiejętności, które pomogą młodym ludziom odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie:
- tworzenie nowej wartości, czyli wymyślanie świeżych pomysłów i wychodzenie poza utarte schematy
- radzenie sobie ze sprzecznymi informacjami, co wymaga ogromnej empatii i zrozumienia drugiej osoby
- branie odpowiedzialności za własne czyny i budowanie w sobie silnego kompasu moralnego
Te cechy są na wskroś ludzkie i sprawdzą się w absolutnie każdym zawodzie, który dopiero powstanie. Dzięki nim twoje dziecko poradzi sobie w życiu nawet wtedy, gdy zasady gry na rynku pracy ulegną całkowitej zmianie i będą wymagały szybkiego dopasowania się do nowej sytuacji.
Dlaczego chwalenie dziecka za same dobre wyniki to pułapka?
Rodzice bardzo często skupiają się na ocenach lub wygranych zawodach sportowych, zapominając o docenieniu samej drogi do celu. Tymczasem strona internetowa szpitala dziecięcego w Bostonie zachęca do budowania u dzieci nastawienia na rozwój, co oznacza skupienie się na włożonym wysiłku i nauce na własnych błędach. Jeśli maluch od małego wie, że pomyłki są normalną częścią życia i pomagają zdobywać wiedzę, w przyszłości chętniej podejmie się zupełnie nowych wyzwań.
Dobrym pomysłem jest więc drobna zmiana sposobu, w jaki chwalimy nasze pociechy każdego dnia. Zamiast rzucać zwykłe słowa o dobrej robocie, lepiej powiedzieć, że podoba nam się sposób rozwiązania trudnego zadania i to, że maluch się nie poddał. Warto też głośno przyznawać się do własnych pomyłek przy kuchennym stole i dodawać do nich słowo "jeszcze", na przykład mówiąc, że jeszcze nie potrafimy czegoś zrobić, ale na pewno się tego nauczymy.
Jak uczyć dziecko współpracy i empatii w domowych warunkach?
Nauka takich rzeczy nie wymaga zapisywania pociechy na specjalne i drogie kursy, bo wszystko zaczyna się od budowania ciepłej i bezpiecznej relacji w domu. Strona internetowa organizacji UNICEF podpowiada, że wystarczy zaledwie dziesięć minut prawdziwie wspólnej zabawy dziennie, aby uczyć dziecko współpracy i pozytywnych zachowań. Bardzo przydatne jest wspólne czytanie książeczek o przyjaźni i proste rozmawianie o tym, jak ulubieni bohaterowie radzą sobie z wielkimi emocjami. Możemy też po prostu bawić się w odgrywanie ról i ćwiczyć zwykłe proszenie o zabawkę, a na sam koniec dnia razem sprzątać pokój, co jest świetnym i darmowym treningiem pracy zespołowej. W ten naturalny sposób pokazujemy maluchowi, jak szanować innych ludzi i działać w grupie, a to na pewno zaprocentuje w jego dorosłym życiu.
Źródła:
World Economic Forum — The Future of Jobs Report 2025 (Chapter 2: “Jobs outlook”)
OECD Future of Education and Skills 2030 — “Transformative Competencies for 2030” concept note
UNICEF East Asia and the Pacific — “Positive parenting tips for babies and children ages 0-5”
Boston Children’s Health Physicians — “7 Steps for Nurturing a Growth Mindset”