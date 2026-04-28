Jak przygotować dziecko na zawody przyszłości? W świecie sztucznej inteligencji kluczowe będą empatia i współpraca

Raport Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje, że sztuczna inteligencja szybko zastąpi pracowników wykonujących nudne i powtarzalne zadania

Zwykła empatia i chęć nieszablonowego myślenia to obecnie najważniejsze cechy przygotowujące malucha na zawody przyszłości

Strona internetowa organizacji UNICEF podpowiada, że zaledwie dziesięć minut wspólnej zabawy dziennie świetnie pomaga uczyć dziecko współpracy

Głośne przyznawanie się do własnych pomyłek przy kuchennym stole buduje w dziecku odwagę do podejmowania nowych wyzwań

Jak sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy dla naszych dzieci?

Kiedy posyłamy malucha do przedszkola, rzadko myślimy o tym, kim będzie za dwadzieścia lat. Tymczasem świat pędzi do przodu i wiele zawodów po prostu zniknie z powodu rozwoju technologii. Jak czytamy w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego, do 2030 roku maszyny i programy zastąpią miliony pracowników, ale na ich miejsce powstaną zupełnie nowe stanowiska związane z komputerami i danymi.

Wszystko dlatego, że sztuczna inteligencja świetnie radzi sobie z powtarzalnymi zadaniami, które do tej pory wykonywali na przykład kasjerzy czy pracownicy biurowi. Właśnie z tego powodu nie ma sensu uczyć dzieciaków kucia wszystkiego na pamięć, skoro w przyszłości będą współpracować z nowoczesnymi programami. Warto skupić się na tym, czego żadna maszyna szybko nie skopiuje, czyli na typowo ludzkich cechach i mięzkich umiejętnościach.

Jakie uniwersalne umiejętności warto rozwijać u malucha już dziś?

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazała niedawno trzy najważniejsze umiejętności, które pomogą młodym ludziom odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie:

tworzenie nowej wartości, czyli wymyślanie świeżych pomysłów i wychodzenie poza utarte schematy

radzenie sobie ze sprzecznymi informacjami, co wymaga ogromnej empatii i zrozumienia drugiej osoby

branie odpowiedzialności za własne czyny i budowanie w sobie silnego kompasu moralnego

Te cechy są na wskroś ludzkie i sprawdzą się w absolutnie każdym zawodzie, który dopiero powstanie. Dzięki nim twoje dziecko poradzi sobie w życiu nawet wtedy, gdy zasady gry na rynku pracy ulegną całkowitej zmianie i będą wymagały szybkiego dopasowania się do nowej sytuacji.

Dlaczego chwalenie dziecka za same dobre wyniki to pułapka?

Rodzice bardzo często skupiają się na ocenach lub wygranych zawodach sportowych, zapominając o docenieniu samej drogi do celu. Tymczasem strona internetowa szpitala dziecięcego w Bostonie zachęca do budowania u dzieci nastawienia na rozwój, co oznacza skupienie się na włożonym wysiłku i nauce na własnych błędach. Jeśli maluch od małego wie, że pomyłki są normalną częścią życia i pomagają zdobywać wiedzę, w przyszłości chętniej podejmie się zupełnie nowych wyzwań.

Dobrym pomysłem jest więc drobna zmiana sposobu, w jaki chwalimy nasze pociechy każdego dnia. Zamiast rzucać zwykłe słowa o dobrej robocie, lepiej powiedzieć, że podoba nam się sposób rozwiązania trudnego zadania i to, że maluch się nie poddał. Warto też głośno przyznawać się do własnych pomyłek przy kuchennym stole i dodawać do nich słowo "jeszcze", na przykład mówiąc, że jeszcze nie potrafimy czegoś zrobić, ale na pewno się tego nauczymy.

Jak uczyć dziecko współpracy i empatii w domowych warunkach?

Nauka takich rzeczy nie wymaga zapisywania pociechy na specjalne i drogie kursy, bo wszystko zaczyna się od budowania ciepłej i bezpiecznej relacji w domu. Strona internetowa organizacji UNICEF podpowiada, że wystarczy zaledwie dziesięć minut prawdziwie wspólnej zabawy dziennie, aby uczyć dziecko współpracy i pozytywnych zachowań. Bardzo przydatne jest wspólne czytanie książeczek o przyjaźni i proste rozmawianie o tym, jak ulubieni bohaterowie radzą sobie z wielkimi emocjami. Możemy też po prostu bawić się w odgrywanie ról i ćwiczyć zwykłe proszenie o zabawkę, a na sam koniec dnia razem sprzątać pokój, co jest świetnym i darmowym treningiem pracy zespołowej. W ten naturalny sposób pokazujemy maluchowi, jak szanować innych ludzi i działać w grupie, a to na pewno zaprocentuje w jego dorosłym życiu.

Źródła:

World Economic Forum — The Future of Jobs Report 2025 (Chapter 2: “Jobs outlook”)

OECD Future of Education and Skills 2030 — “Transformative Competencies for 2030” concept note

UNICEF East Asia and the Pacific — “Positive parenting tips for babies and children ages 0-5”

Boston Children’s Health Physicians — “7 Steps for Nurturing a Growth Mindset”

