Czy w piątek, 1 maja można jeść mięso? Wiadomo, co na to Kościół

Majówka to tradycyjnie okres, kiedy rozpoczynamy sezon grillowy.

W tym roku 1 maja przypada w piątek, stąd wielu zastanawia się, czy w tym dniu dozwolone jest spożywanie mięsa.

Majówka 1 maja. Czy tego dnia obowiązuje post?

Majówka to tradycyjnie czas odpoczynku, spotkań w gronie znajomych i otwarcia sezonu na potrawy z rusztu. Z racji tego, że 1 maja to państwowe Święto Pracy, wiele osób korzysta z wolnego. Problem pojawia się, gdy ten dzień wypada w piątek. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, piątek to dzień pokuty, w którym wiernych obowiązuje powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych. Od tej zasady są wyjątki – zakaz nie obowiązuje w dni, na które przypada uroczystość liturgiczna. Czy ta reguła dotyczy 1 maja?

Czy 1 maja 2026 można jeść mięso? Stanowisko Kościoła

Z punktu widzenia Kościoła 1 maja to wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, a nie ranga uroczystości. Oznacza to, że Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada w tym dniu obowiązek wstrzemięźliwości od mięsa, chyba że wierni podejmą inne uczynki pokutne. Państwowe Święto Pracy nie znosi kościelnych przepisów.

Sytuację mogą jednak zmienić biskupi, którzy mają prawo do udzielenia specjalnej dyspensy. W czasie majówki często poszczególne diecezje wydają takie zgody. Przykładem jest decyzja metropolity warszawskiego, abp. Adriana Galbasa, który pozwolił na jedzenie mięsa 1 maja na terenie swojej archidiecezji. Zaznaczył przy tym, że korzystający ze zwolnienia powinni pomodlić się w intencji papieża i wesprzeć osoby w potrzebie.

Jednoznaczna odpowiedź na to, czy 1 maja można zjeść kiełbasę z grilla, zależy od lokalnego biskupa. Jeśli ordynariusz danej diecezji nie ogłosi dyspensy, katolików nadal obowiązuje post. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorganizować grilla wegetariańskiego.

